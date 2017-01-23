За честь матери убил обидчика. Признания убийцы бизнесмена из Джалал-Абада

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Родион Решетов

Один из задержанных по подозрению в убийстве бизнесмена в Джалал-Абаде рассказал, что совершил убийство из-за мести.

По неподтвержденной информации, один из арестованных сообщил, что его мать работает рядом с рестораном "Тадж-Махал".

Его владелец периодически угрожал, что закроет неугодную ему торговую точку.

Когда об этом узнал задержанный, он неоднократно просил бизнесмена извиниться перед оскорбленной матерью.

Однако замечание было проигнорировано. В конце концов молодой человек рассердился и спланировал убийство: выждав время, он выстрелил в голову владельца ресторана, после чего скрылся.

В свою очередь в областной пресс-службе УВД Джалал-Абадской области прокомментировали данную версию.

"Задержанные уже полностью признали свою вину. Сейчас они находятся в ИВС. Говорить о мотивах мы пока не можем так же, как и подтвердить было ли убийство связано с оскорблением чести матери одного из задержанных. Сейчас продолжается оперативное следствие", - сообщили в пресс-службе Джалал-Абадского УВД.

URL: http://www.vb.kg/354170
Теги:
Джалал-Абадская область, оружие, убийство, УВД
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