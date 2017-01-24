Режиссер из России снимет фильм о детском доме "Мээрим Булагы"

Российские документалисты проявили интерес к необычной большой семье, где мама вырастила и воспитывает 136 детей сирот и детей, оставленных родителями. Речь идет о негосударственном детском доме "Мээрим Булагы", который создала Гульнара Дегенбаева и за который ей приходится постоянно бороться.

Реалии таковы, что, наблюдая за тем, с каким равнодушием к проблемам детского дома относятся чиновники, неравнодушные люди сходятся во мнении, что представителям власти может быть даже на руку, если приют прекратит свое существование. Обо всем этом и хотят рассказать создатели неигрового документального кино.

Неоднократно писали о проблемах "Мээрим Булагы" и журналисты "ВБ". С одной территории детского дома на Иссык-Куле детей выживают высокими тарифами. Установив им такую же цену на свет, как для бизнеса. А на другой участок в Ысык-Ате, неподалеку от Бишкека, похоже, положил глаз кто-то настолько серьезный, что суды выносят крайне странные решения. Еще более странно то, что сирот выживают с участка, который им подарили спонсоры при поддержке государственных служащих и чиновников на местах.

ОО "Мээрим Булагы" было создано в 1998 году с намерением воспитывать и реабилитировать детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. С того времени дом принял и воспитал 136 детей-сирот. Тридцать выпускников окончили вузы и создали семьи, 56 являются студентами высших учебных заведений Кыргызстана и России в настоящее время. В семьях, созданных воспитанниками "Мээрим Булагы", родились 25 детей, которых называют внуками.

История этой семи и привела в Кыргызстан документалистов из России. Недавно группа побывала в гостях у Гульнары Дегенбаевой и ее воспитанников. Режиссером картины выступает Александра Речкалова. В 2011 году она поступила во ВГИК на факультет режиссуры неигрового кино. Ее фильм "Желание Леночки" (Helen's wish) в 2015 был номинирован на кинопремию "Лавр" фильм-дебют, также лента была представлена на нескольких крупных фестивалях.

Вот что Александра Речкалова рассказала в интервью "ВБ" "Узнали мы про Гульнару и этот удивительный дом в Москве на съёмках документально-анимационного фильма "Цветы жизни". Мы искали родителей, которые бы воспитывали своих детей по системе советского педагога А.С. Макаренко. Оказалось, найти такую семью действительно непросто. Зачастую мамы стараются всё делать за своих детей, не давая крохам права на заветное "Я САМ", со временем уровень родительского контроля не меняется, в результате вырастает поколение несамостоятельных людей, боящихся любой ответственности. В "Мээрим Булагы" подростки не играют в компьютерные игры. Они исследуют этот мир. У каждого есть свои обязанности. Их собранность помогает поступать в высшие учебные заведения Кыргызстана и России. А самое важное, что человек с таким воспитанием не пропадёт, случайно оказавшись в непростой жизненной ситуации. После знакомства с Гульнарой мы поняли, что история этого дома - не эпизод фильма, а самостоятельное большое документальное кино.

Когда мы летели в Кыргызстан, у съёмочной группы были сомнения. Ну не может быть всё идеально, что-то да правда из того, что мы читали в жёлтой прессе, думали мы, но оказалось, что всё это фантазии людей, которые не верят в бескорыстную помощь. Я была во многих детских домах, но эти дети меня поразили. Они очень воспитанные, самостоятельные, трудолюбивые и целеустремленные. В доме атмосфера настоящей семьи, гармонии и любви. Всё это - заслуга мамы Гульнары. Для всех детей она находит время и силы, даже для тех, которые давно уехали из "Мээрим Булагы" и создали свои семьи. История этого дома и биография этой женщины - хороший пример для подражания. Как верить в добро и никогда не опускать руки - вот о чём будет наш фильм".

Кстати, часть рабочего материала для будущего фильма уже отснята и даже смонтирован небольшой фрагмент.

Фильм об уникальном приюте в Кыргызстане российские документалисты решили назвать "Мээрим". Вот что они рассказывают о своей творческой задумке: "Будет показан опыт создания частного детского дома: с какими трудностями может столкнуться человек большого сердца, став опекуном многочисленного количества детей и какие чудеса его порой настигают - помощь приходит внезапно и откуда не ждёшь".

Предстоит следующий этап, съемки намечены на март-апрель 2017. Это связано с большими затратами. И документалисты просят неравнодушных людей о поддержке: "Мы принимаем предложения о партнерстве. (Добавим ваш логотип в титры, в начале и конце, выскажем отдельную благодарность и упомянем перед премьерой фильма в Москве, Санкт-Петербурге и Бишкеке). Мы ищем вашей поддержки рублем или сомом".

Мы же считаем своим долгом напомнить нашим чиновникам, что у них на столах лежит целая кипа писем от "Мээрим Булагы". Все эти послания с просьбами о помощи к депутатам и правительству, к сожалению, остаются без ответа. Последним криком души было обращение Гульнары Дегенбаевой к президенту Алмазбеку Атамбаеву, но и на него реакции пока не последовало.

Приятного будет мало, когда картина выйдет в свет и в ней будут показаны чудеса правосудия и чиновничьи пируэты нацеленные на то, чтобы лишить детей крыши над головой и отнять у них землю. Отговорки по поводу того, что кто-то специально портит имидж Кыргызстана, будут просто бессмысленны. Ни в одной стране мира, за исключением каких-нибудь варварских территорий, детей-сирот не лишают жилья и не выгоняют на улицу, поэтому оказать им помощь и поддержку, оградить обездоленных и беззащитных от нападок должно быть делом чести для настоящего государственника.