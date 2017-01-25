В Вооруженных силах Кыргызстана образованы Сухопутные войска

В соответствии с указом президента - Главнокомандующего Вооруженными Силами КР "О дальнейших мерах по реформированию системы управления Вооруженными Силами КР" и в целях дальнейшего укрепления военной безопасности страны, образованы Сухопутные войска. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Сухопутные войска, как и другие соединения и части, будут подчиняться непосредственно Генеральному штабу ВС КР.

Командующий нового рода войск назначается и освобождается президентом по представлению начальника Генштаба.

Указом главы государства командующим Сухопутными войсками назначен полковник Эрлис Тердикбаев.