Бишкекчане: В стране очень высокий уровень коррупции (опрос)

Сегодня, 25 января, председатель "Транспаренси Интернешнл Кыргызстан" Адылбек Шаршенбаев сообщил, что Кыргызстан занял 136-е место в рейтинге восприятия коррупции. Всего в рейтинге было 176 стран. Также он сообщил, что, по сравнению с предыдущими исследованиями, позиция Кыргызстана не улучшилась и не ухудшилась. Хотя на уровне госорганов постоянно сообщается о борьбе со взяточничеством, проводятся спецоперации и рейды.

Кыргызстанцы сталкиваются с коррупцией чуть ли не каждый день. На страницах социальных сетей то и дело встречаются сообщения о вымогательстве взяток почти во всех учреждениях: от госорганов до больниц.

"ВБ" решил спросить у горожан, как они оценивают уровень коррупции в стране. Все, за исключением нескольких человек, сошлись во мнении, что уровень коррумпированности в Кыргызстане крайне высок. Несколько человек признались, что сами в той или иной мере давали взятки для решения каких-либо вопросов. А если и не давали, то были свидетелями или слышали от знакомых о подобных инцидентах.

Так что, вероятно, рейтинг справедлив. Ситуация с коррумпированностью в стране остается без изменений и, к сожалению, работа по борьбе со взяточничеством больше напоминает борьбу с ветряными мельницами.