Президент КР и премьер Японии обменялись поздравительными телеграммами

Президент КР Алмазбек Атамбаев и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обменялись поздравительными телеграммами в связи с 25-летним юбилеем установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

В послании президента отмечено, что за прошедшие 25 лет совместными усилиями удалось наладить взаимовыгодное сотрудничество в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах и создать эффективные механизмы взаимодействия.

Глава государства отметил, что кыргызская сторона искренне признательна японской стороне за поддержку реформ, нацеленных на укрепление демократии и парламентаризма в Кыргызской Республике и реализацию проектов, имеющих важное социально-экономическое значение для нашей страны.

"Убежден, что кыргызско-японские отношения и впредь будут развиваться в русле традиционной дружбы, взаимопонимания и взаимовыгодного сотрудничества во благо наших народов", - отмечено в поздравительной телеграмме.

Президент Алмазбек Атамбаев пожелал премьер-министру Синдзо Абэ доброго здоровья, благополучия, счастья и больших успехов в его многогранной деятельности, а дружественному японскому народу - мира и процветания.

В свою очередь премьер-министр Японии Синдзо Абэ в поздравительной телеграмме отметил, что с момента обретения независимости Кыргызстаном между двумя странами сложились очень теплые отношения.

"Я впервые посетил с визитом Кыргызскую Республику в качестве действующего премьер-министра Японии в октябре 2015 года, во время которого у нас состоялась плодотворная встреча, и мы пришли к единому мнению о дальнейшем развитии различного вида сотрудничества. Я очень рад, что данный визит придал импульс отношениям между Японией и Кыргызстаном, которые в последующем активно развиваются в широком спектре сфер", - отмечено в телеграмме.

В послании Синдзо Абэ говорится, что Япония придает большое значение стабильности и развитию Кыргызской Республики, имеющей схожие фундаментальные ценности, такие как демократические принципы.

Премьер Японии выразил надежду, что 25-летие установления дипломатических отношений будет способствовать дальнейшему углублению и развитию отношений с Кыргызской Республикой, и отметил, что с нетерпением ожидает активного сотрудничества, в том числе и в рамках Диалога "Центральная Азия + Япония".

Синдзо Абэ пожелал Алмазбеку Атамбаеву крепкого здоровья, успехов в деятельности и благополучия народу Кыргызстана.