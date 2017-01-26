Очередная поножовщина несовершеннолетних в Нарынской области

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Ссора подростков в Нарыне переросла в поножовщину. По данным пресс-службы МВД, 24 января в 01.00 в ОВД города поступило сообщение от работников скорой медпомощи, что неизвестные лица нанесли несовершеннолетнему ножевое ранение в ногу. На место происшествия в срочном порядке выехала следственно-оперативная группа, руководство ГОВД и выясняла обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, между несовершеннолетними произошла ссора, переросшая в драку. В результате ученик 9-го класса одной из городских школ Ж.У., 2001 года рождения, получил ножевое ранение в ногу. Потерпевший доставлен в травматологическое отделение территориальной больницы. Вторым участником инцидента, который нанес ножевое ранение, оказался Т. уулу Т., 2000 года рождения, житель города Нарын, нигде не учится.

В ходе выяснения обстоятельств произошедшего сотрудниками милиции установлены несколько учащихся школ и колледжа, которые являются свидетелями инцидента. При осмотре места происшествия и проведении дальнейших оперативно-разыскных мероприятий обнаружено орудие преступления – складной нож, выброшенный на улице около трансформаторной будки.

По данному факту следственным отделом Нарынского ГОВД возбуждено уголовное дело по ст. 234 ("Хулиганство") УК КР. В настоящее время проводится допрос подозреваемого, опрашиваются также потерпевший и другие свидетели произошедшего. Ведется расследование.

Это не первый случай, когда подростки в Нарынской области устраивают поножовщину. 19 января в селе Кочкор несколько учеников 10-го класса двух школ пришли домой к сверстнику – семнадцатилетнему А.К.. Между ними произошла перепалка, переросшая в драку. В пылу ссоры А.К. нанес ножевые раны двум ученикам 10-го класса. В результате один из них - Т.А. доставлен в реанимационное отделение территориальной больницы, а второй - З. уулу Ж. скончался на месте от полученных травм.

URL: http://www.vb.kg/354374
Теги:
Нарын, поножовщина, драка
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