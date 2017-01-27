В МИДе обсудили дальнейшую деятельность ОБСЕ в Кыргызстане

В Министерстве иностранных дел обсудили дальнейшую деятельность ОБСе в Кыргызстане.

Вчера, 26 января, замминистра Динара Кемелова встретилась с уполномоченным представителем председателя ОБСЕ послом Маркусом Мюллером.

Они обсудили вопросы сотрудничества и взаимодействия Кыргызстана и ОБСЕ, а также перспективы проектной деятельности ОБСЕ в стране.

Напомним, 27 сентября после скандального выступления Кадыржана Батырова на площадке ОБСЕ в Варшаве МИД направил в организацию ноту об изменении статуса ее присутствия в Кыргызстане, преобразовав Центр ОБСЕ в Программный офис ОБСЕ. Это означает, что функции представительства будут сокращены.

Согласно ноте процедура преобразования должна была начаться 1 января. Ранее в МИДе сообщали, что сейчас стороны ведут консультацию.