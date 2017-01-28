Атамбаев поздравил председателя КНР Си Цзиньпиня с китайским Новым годом

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня с Новым годом по лунному календарю - праздником Весны.

"Примите искренние поздравления по случаю празднования Нового года по лунному календарю - праздника Весны.

Уверен, что дружеские и добрососедские отношения между нашими странами будут и впредь способствовать укреплению политического диалога, углублению стратегического партнерства, торгово-экономического сотрудничества, а также практической реализации крупных и взаимовыгодных проектов.

Хотел бы выразить признательность за Ваше личное внимание к вопросам развития кыргызско-китайских отношений", - отмечено в телеграмме главы государства.

Алмазбек Атамбаев пожелал председателю КНР доброго здоровья, счастья, благополучия и больших успехов в государственной деятельности, а дружественному китайскому народу - мира и процветания.