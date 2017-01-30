В кирнете начался виртуальный митинг за ужесточение наказания насильнику

398  0
Айдана Абдуваитова

В Сети стартовал бессрочный интернет-митинг с требованием начать служебную проверку в отношении судьи Сабыра Соодонбекова. Об этом на своей странице в Facebook написал блогер Кайрат Бекмамбетов.

Напомним, в августе прошлого года таксист избил и изнасиловал молодую женщину на глазах у ее пятилетнего сына. Подозреваемого поймали уже через полтора часа и он признался в преступлении.

По словам женщины, родственники преступника предлагали им деньги и просили забрать заявление, а потом угрожали. В итоге Тонский районный суд приговорил насильника к 4 годам тюрьмы.

Общественность посчитала наказание слишком мягким и потребовала ужесточить его. На площадке Change.org активисты организовали петицию.

Теперь же блогер Кайрат Бекмамбетов, общественный деятель Ассоль Молдокматова и другие активисты предлагают пользователям начать виртуальную акцию протеста. Пользователи должны делиться постом, в котором требуют проведения служебной проверки в отношении судьи Тонского районного суда Сабыра Соодонбекова.

URL: http://www.vb.kg/354533
Теги:
социальные сети
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  