В кирнете начался виртуальный митинг за ужесточение наказания насильнику

В Сети стартовал бессрочный интернет-митинг с требованием начать служебную проверку в отношении судьи Сабыра Соодонбекова. Об этом на своей странице в Facebook написал блогер Кайрат Бекмамбетов.

Напомним, в августе прошлого года таксист избил и изнасиловал молодую женщину на глазах у ее пятилетнего сына. Подозреваемого поймали уже через полтора часа и он признался в преступлении.

По словам женщины, родственники преступника предлагали им деньги и просили забрать заявление, а потом угрожали. В итоге Тонский районный суд приговорил насильника к 4 годам тюрьмы.

Общественность посчитала наказание слишком мягким и потребовала ужесточить его. На площадке Change.org активисты организовали петицию.

Теперь же блогер Кайрат Бекмамбетов, общественный деятель Ассоль Молдокматова и другие активисты предлагают пользователям начать виртуальную акцию протеста. Пользователи должны делиться постом, в котором требуют проведения служебной проверки в отношении судьи Тонского районного суда Сабыра Соодонбекова.