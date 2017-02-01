Памятка ГУВД: Как уберечь ребенка от суицида

В связи с последними событиями, связанными с суицидом подростков и популяризации "игровых" сообществ "Тихий дом", сотрудники столичной милиции разработали памятку для учителей и родителей.

"На местах начальникам инспекции по делам с несовершеннолетними УВД районов столицы в школах нужно усилить работу по направлению и проводить родительские собрания с представителями акиматов, а также образовательными управлениями. Инспекторам надлежит проводить разъяснительную работу среди учеников, и при этом не поддаваться панике и не провоцировать учеников. Нужно проводить только разъяснительную работу", - сказал заместитель начальника ГУВД полковник милиции Сталбек Рахманов.

Кроме того, ГУВД распространило обращение к родителям и педагогам.

"Просим вас обратить внимание на очень большую социальную проблему среди несовершеннолетних. Безусловно, вы слышали о новом "тренде" молодежи.

Дети "покупают" свою смерть! За теми, кто приобрел приложение, закрепляется человек, следящий за выполнением заданий. Последний этап игры – суицид!" - говорится в обращении.

На что советуют обратить внимание сотрудники милиции:

Подросток не высыпается, даже если рано ложится спать. Проследите, спит ли ваш ребенок в ранние утренние часы. Рисует китов, бабочек, единорогов. Состоит в группах, содержащих в названии следующее: "Киты плывут вверх", "Разбуди меня в 4.20", f57, f58, "Тихий дом", "Рина ", "Ня пока", "Море китов", "50 дней до моего..." Закрыл ВКонтакте доступ к подробной информации. В переписке с друзьями (на личной стене) есть фразы "разбуди меня в 4.20", "я в игре". Опасно, если на стене появляются цифры, начиная от 50 и меньше. Переписывается в вайбере (и других мессенджерах) с незнакомыми людьми, которые дают странные распоряжения.

Подозрительные хэштеги:

#f53 #f57 #f58 #d28 #морекитов #тихийдом #хочувигру #млечныйпуть

Как заметить надвигающийся суицид:

1. Суицидально опасная референтная группа:

молодежь с нарушением межличностных отношений, "одиночки", злоупотребляющие алкоголем или наркотиками, включающим физическое насилие; сверхкритичные к себе; лица, страдающие от недавно испытанных унижений или трагических утрат; подростки с психическим несоответствием между ожидавшимися успехами в жизни и реальными достижениями; люди, страдающие от болезней или покинутые окружением.

Что делать?