Памятка ГУВД: Как уберечь ребенка от суицида

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Глеб Куренев

В связи с последними событиями, связанными с суицидом подростков и популяризации "игровых" сообществ "Тихий дом", сотрудники столичной милиции разработали памятку для учителей и родителей.

"На местах начальникам инспекции по делам с несовершеннолетними УВД районов столицы в школах нужно усилить работу по направлению и проводить родительские собрания с представителями акиматов, а также образовательными управлениями. Инспекторам надлежит проводить разъяснительную работу среди учеников, и при этом не поддаваться панике и не провоцировать учеников. Нужно проводить только разъяснительную работу", - сказал заместитель начальника ГУВД полковник милиции Сталбек Рахманов.

Кроме того, ГУВД распространило обращение к родителям и педагогам.

"Просим вас обратить внимание на очень большую социальную проблему среди несовершеннолетних. Безусловно, вы слышали о новом "тренде" молодежи.

Дети "покупают" свою смерть! За теми, кто приобрел приложение, закрепляется человек, следящий за выполнением заданий. Последний этап игры – суицид!" - говорится в обращении.

На что советуют обратить внимание сотрудники милиции:

  1. Подросток не высыпается, даже если рано ложится спать. Проследите, спит ли ваш ребенок в ранние утренние часы.
  2. Рисует китов, бабочек, единорогов.
  3. Состоит в группах, содержащих в названии следующее: "Киты плывут вверх", "Разбуди меня в 4.20", f57, f58, "Тихий дом", "Рина ", "Ня пока", "Море китов", "50 дней до моего..."
  4. Закрыл ВКонтакте доступ к подробной информации. В переписке с друзьями (на личной стене) есть фразы "разбуди меня в 4.20", "я в игре".
  5. Опасно, если на стене появляются цифры, начиная от 50 и меньше.
  6. Переписывается в вайбере (и других мессенджерах) с незнакомыми людьми, которые дают странные распоряжения.

Подозрительные хэштеги:

#f53 #f57 #f58 #d28 #морекитов #тихийдом #хочувигру #млечныйпуть

Как заметить надвигающийся суицид:

1. Суицидально опасная референтная группа:

  1. молодежь с нарушением межличностных отношений, "одиночки", злоупотребляющие алкоголем или наркотиками, включающим физическое насилие;
  2. сверхкритичные к себе;
  3. лица, страдающие от недавно испытанных унижений или трагических утрат;
  4. подростки с психическим несоответствием между ожидавшимися успехами в жизни и реальными достижениями;
  5. люди, страдающие от болезней или покинутые окружением.

Что делать?

  1. Установите заботливые взаимоотношения.
  2. Будьте внимательным слушателем.
  3. Не спорьте.
  4. Задавайте вопросы.
  5. Не предлагайте неоправданных утешений.
  6. Предложите конструктивные подходы.
  7. Оцените степень риска самоубийства.
  8. Не оставляйте человека одного в ситуации высокого суицидального риска.
  9. Обратитесь за помощью к специалистам.
  10. Подбирайте ключи к разгадке суицида.
  11. Важность сохранения заботы и поддержки.
  12. Примите суицидента как личность.

URL: http://www.vb.kg/354674
Теги:
дети, суицид
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