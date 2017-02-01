Памятка ГУВД: Как уберечь ребенка от суицида

В связи с последними событиями, связанными с суицидом подростков и популяризации "игровых" сообществ "Тихий дом", сотрудники столичной милиции разработали памятку для учителей и родителей.
"На местах начальникам инспекции по делам с несовершеннолетними УВД районов столицы в школах нужно усилить работу по направлению и проводить родительские собрания с представителями акиматов, а также образовательными управлениями. Инспекторам надлежит проводить разъяснительную работу среди учеников, и при этом не поддаваться панике и не провоцировать учеников. Нужно проводить только разъяснительную работу", - сказал заместитель начальника ГУВД полковник милиции Сталбек Рахманов.
Кроме того, ГУВД распространило обращение к родителям и педагогам.
"Просим вас обратить внимание на очень большую социальную проблему среди несовершеннолетних. Безусловно, вы слышали о новом "тренде" молодежи.
Дети "покупают" свою смерть! За теми, кто приобрел приложение, закрепляется человек, следящий за выполнением заданий. Последний этап игры – суицид!" - говорится в обращении.
На что советуют обратить внимание сотрудники милиции:
- Подросток не высыпается, даже если рано ложится спать. Проследите, спит ли ваш ребенок в ранние утренние часы.
- Рисует китов, бабочек, единорогов.
- Состоит в группах, содержащих в названии следующее: "Киты плывут вверх", "Разбуди меня в 4.20", f57, f58, "Тихий дом", "Рина ", "Ня пока", "Море китов", "50 дней до моего..."
- Закрыл ВКонтакте доступ к подробной информации. В переписке с друзьями (на личной стене) есть фразы "разбуди меня в 4.20", "я в игре".
- Опасно, если на стене появляются цифры, начиная от 50 и меньше.
- Переписывается в вайбере (и других мессенджерах) с незнакомыми людьми, которые дают странные распоряжения.
Подозрительные хэштеги:
#f53 #f57 #f58 #d28 #морекитов #тихийдом #хочувигру #млечныйпуть
Как заметить надвигающийся суицид:
1. Суицидально опасная референтная группа:
- молодежь с нарушением межличностных отношений, "одиночки", злоупотребляющие алкоголем или наркотиками, включающим физическое насилие;
- сверхкритичные к себе;
- лица, страдающие от недавно испытанных унижений или трагических утрат;
- подростки с психическим несоответствием между ожидавшимися успехами в жизни и реальными достижениями;
- люди, страдающие от болезней или покинутые окружением.
Что делать?
- Установите заботливые взаимоотношения.
- Будьте внимательным слушателем.
- Не спорьте.
- Задавайте вопросы.
- Не предлагайте неоправданных утешений.
- Предложите конструктивные подходы.
- Оцените степень риска самоубийства.
- Не оставляйте человека одного в ситуации высокого суицидального риска.
- Обратитесь за помощью к специалистам.
- Подбирайте ключи к разгадке суицида.
- Важность сохранения заботы и поддержки.
- Примите суицидента как личность.