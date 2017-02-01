DOXA: Знаменитый арт белуги не имеет отношения к игре "Синий кит"

Стрит-арт на жилом доме на пересечении проспекта Чуй и улицы Панфилова не имеет никакого отношения к виртуальной игре "Синий кит", ведущей к суициду подростков. Об этом заявил художник арт-группы DOXA Сергей Келлер.

"По поводу нашей работы на фасаде компании CAT заявляем официально, что эта картина не имеет абсолютно никакого отношения к той игре с детьми, о которой гремят все соцсети! Эту работу мы делали два года назад в целях оформления фасада здания туристической фирмы, цель работы - пропаганда туризма и путешествий!", - написал Келлер на своей странице в Facebook.

Отметим, стрит-арт с изображением белухи появился в 2015 году.

Напомним, в последние дни в кыргызстанском сегменте социальных сетей появились хэштеги игры для подростков с условным названием "Тихий дом". Подростков собирают в группы, где им дают различные задания, сопряженные с опасностью. В конечном счете это должно привести к самоубийству.

По данным детского фонда ЮНИСЕФ, эта игра уже привела к увеличению случаев суицида среди подростков Казахстана и России.

Вчера правоохранительные органы начали проверку распространения игры в соцсетях, а Минобразования поручило школам усилить контроль учеников к доступу к сетевым играм и безопасному контенту интернета.

Сегодня, 1 февраля, восьмиклассник выбросился с четвертого этажа высотного дома. По словам родственников мальчика, незадолго до гибели он получил сообщение: "Чтобы спастись, нужно выпрыгнуть из окна".