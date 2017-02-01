Перед суицидом пришло сообщение: Чтобы спастись, нужно выпрыгнуть из окна

Старший брат восьмиклассника, выпрыгнувшего сегодня утром из окна 4-го этажа, сообщил, что тот познакомился с неизвестными людьми в социальных сетях и начал переписку.

Как он рассказал "ВБ", они давали ему различные задания, связанные с переводом текста с английского на русский, так как подросток хорошо знал иностранный язык. О своей деятельности подросток практически ничего не рассказывал.

По словам брата, в поведении подростка за последнее время ничего не изменилось. Перед суицидом на его WhatsApp пришло сообщение: "Чтобы спастись, нужно выпрыгнуть из окна". Как он рассказал, сообщение пришло примерно в 4.30 утра. Около 5 утра его младшая сестра заметила произошедшее.

Ранее сообщалось, что подросток выбросился с четвертого этажа высотного дома в 4 утра.

Напомним, в последние дни в кыргызстанском сегменте социальных сетей появились хэштеги игры для подростков с условным названием "Тихий дом". Подростков собирают в группы, где им дают различные задания, сопряженные с опасностью. В конечном счете это должно привести к самоубийству.

По данным детского фонда ЮНИСЕФ, эта игра уже привела к увеличению случаев суицида среди подростков Казахстана и России. В Кыргызстане пока не зарегистрировано случаев самоубийства, связанных именно с этой игрой.

Сегодня правоохранительные органы начали проверку распространения игры в соцсетях.