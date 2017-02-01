Перед суицидом пришло сообщение: Чтобы спастись, нужно выпрыгнуть из окна

2435  2

Старший брат восьмиклассника, выпрыгнувшего сегодня утром из окна 4-го этажа, сообщил, что тот познакомился с неизвестными людьми в социальных сетях и начал переписку.

Как он рассказал "ВБ", они давали ему различные задания, связанные с переводом текста с английского на русский, так как подросток хорошо знал иностранный язык. О своей деятельности подросток практически ничего не рассказывал.

По словам брата, в поведении подростка за последнее время ничего не изменилось. Перед суицидом на его WhatsApp пришло сообщение: "Чтобы спастись, нужно выпрыгнуть из окна". Как он рассказал, сообщение пришло примерно в 4.30 утра. Около 5 утра его младшая сестра заметила произошедшее.

Ранее сообщалось, что подросток выбросился с четвертого этажа высотного дома в 4 утра.

Напомним, в последние дни в кыргызстанском сегменте социальных сетей появились хэштеги игры для подростков с условным названием "Тихий дом". Подростков собирают в группы, где им дают различные задания, сопряженные с опасностью. В конечном счете это должно привести к самоубийству.

По данным детского фонда ЮНИСЕФ, эта игра уже привела к увеличению случаев суицида среди подростков Казахстана и России. В Кыргызстане пока не зарегистрировано случаев самоубийства, связанных именно с этой игрой.

Сегодня правоохранительные органы начали проверку распространения игры в соцсетях.

URL: http://www.vb.kg/354667
Теги:
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Морис
01.02.2017, 15:53

Интересно , а чем ГКНБ занимается ???

Ворюг типа свалянной допрашивает ?....

0
Цитировать
Жалоба модератору
Эсен Алишеров
01.02.2017, 18:00
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 1

Морис,если бы у вас были знакомые в ГКНБ вы бы так не думали, они не могут все свои действия говорить народу, т.к. это может вызвать массовые беспорядки, потому что люди сам в большинстве не понимают много чего.

И знайте, чтоГКНБ не сидит сложа руки, ведь по этой причине мы ещё живём нормально!!!

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  