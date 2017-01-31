Суицидальная игра. Правоохранительные органы начали проверку в соцсетях

Правоохранительные органы начали проверку распространения в социальных сетях игр о подростковом суициде. Об этом "ВБ" сообщили в пресс-службе ГУВД.

"Сегодня мы начали проверку по распространению в "Фейсбуке" и других социальных сетях информации об этом. Соответствующие службы занимаются этим вопросом", - прокомментировали в ГУВД.

Напомним, в последние дни в кыргызстанском сегменте социальных сетей появились хэштеги игры для подростков с условным названием "Тихий дом". Подростков собирают в группы, где им дают различные задания, сопряженные с опасностью. В конечном счете это должно привести к самоубийству.

По данным детского фонда ЮНИСЕФ, эта игра уже привела к увеличению случаев суицида среди подростков Казахстана и России. В Кыргызстане пока не зарегистрировано случаев самоубийства, связанных именно с этой игрой.