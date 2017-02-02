Погода
$ 67.50 - 67.82
€ 73.37 - 74.67

В Москве на гражданина Кыргызстана завели уголовное дело за смертельное ДТП

720  1
Айдана Абдуваитова

Следственный отдел возбудил уголовное дело по факту ДТП в России, в результате которого погибли 8 человек. Об этом сообщается на сайте ГУВД Москвы.

Инспекторы ДПС сейчас устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. В отношении водителя автомашины "Тойота" возбуждено уголовное дело.

"По предварительным данным, водитель автомашины "Тойота" совершил столкновение со следующей во встречном направлении автомашиной УАЗ. Инспекторы ДПС устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Следователем СЧ СУ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по Москве в отношении водителя автомашины "Тойота" возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 1 февраля, примерно в 15.20 по московскому времени (18.20 по бишкекскому) на Варшавском шоссе столкнулись "Тойота" и УАЗ. В результате ДТП погибли 8 человек - граждане России, Узбекистана и Таджикистана. Пострадали три человека, в том числе гражданин Кыргызстана – 22-летний Кылычбек уулу Бекбол, который находился за рулем "Тойоты". Все они были доставлены в государственную клиническую больницу №1 санитарным вертолетом и сейчас находятся в тяжелом состоянии.

По не уточненным данным, пассажиры "Тойоты" направлялись в миграционный центр, расположенный в деревне Сахарово для оформления документов.

URL: http://www.vb.kg/354729
Теги:
ДТП, соотечественники
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Назира
02.02.2017, 15:02

Вот таких горе водителей кыргызов в Москве развелось очень много, молодые, не опытные, жадные,  самоуверенные. Они ведь не знают правила вождения, купили водительские права и гоняют по трассам России. Скольких людей он свел в могилу, а сам еще живой остался... Поверьте сама ездила с такими водителями не раз к границам Украины и попала даже в подобную аварию, где чудом остались живы все пассажиры, хотя машина на высокой скорости сошла с дороги и перевернулась пять раз. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  