В Москве на гражданина Кыргызстана завели уголовное дело за смертельное ДТП

Следственный отдел возбудил уголовное дело по факту ДТП в России, в результате которого погибли 8 человек. Об этом сообщается на сайте ГУВД Москвы.

Инспекторы ДПС сейчас устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. В отношении водителя автомашины "Тойота" возбуждено уголовное дело.

"По предварительным данным, водитель автомашины "Тойота" совершил столкновение со следующей во встречном направлении автомашиной УАЗ. Инспекторы ДПС устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Следователем СЧ СУ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по Москве в отношении водителя автомашины "Тойота" возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 1 февраля, примерно в 15.20 по московскому времени (18.20 по бишкекскому) на Варшавском шоссе столкнулись "Тойота" и УАЗ. В результате ДТП погибли 8 человек - граждане России, Узбекистана и Таджикистана. Пострадали три человека, в том числе гражданин Кыргызстана – 22-летний Кылычбек уулу Бекбол, который находился за рулем "Тойоты". Все они были доставлены в государственную клиническую больницу №1 санитарным вертолетом и сейчас находятся в тяжелом состоянии.

По не уточненным данным, пассажиры "Тойоты" направлялись в миграционный центр, расположенный в деревне Сахарово для оформления документов.