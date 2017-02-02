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Председателя правления "Кыргызтелекома" досрочно сняли с должности

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Айдана Абдуваитова

Совет директоров ОАО "Кыргызтелеком" принял решение досрочно освободить Эмиля Ешеналиева от должности председателя правления – президента компании. Об этом сегодня, 2 февраля, "ВБ" сообщил председатель совета директоров Бекзат Усенканов.

Ранее Ешеналиев был отстранен от должности на время следствия.

Напомним, в конце ноября в отношении Ешеналиева было возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих и иных организаций".

Генпрокуратура установила, что 1 августа прошлого года председатель правления "Кыргызтелеком" Эмиль Ешеналиев заключил заведомо невыгодный договор с компанией "G.К.S.G" о доступе к интернету на скорости 7 Гбит/с с ежемесячной абонентской платой каждой компании в размере $210 тысяч ($30 за 1 Мбит/с). Это повлекло повышение цен на рынке интернет-коммуникации.

Временная депутатская комиссия, созданная для изучения вопроса резкого повышения тарифов на интернет, рекомендовала правительству освободить от должности Эмиля Ешеналиева.

Депутатская комиссия по итогам расследования выявила элементы коррупции и сговора в действиях руководства ОАО "Кыргызтелеком". По данным комиссии, в действиях руководства "Кыргызтелеком" имели место преступный сговор и коррупционная схема.

URL: http://www.vb.kg/354730
Теги:
Кыргызтелеком
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