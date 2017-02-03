Пятерым подросткам не дали выполнить задание "Группы смерти"

Пятерых несовершеннолетних задержали в парке имени Д.Асанова во время исполнения задания так называемой "Группы смерти".

По сообщению пресс-службы столичного ГУВД, по оперативной информации группа правоохранителей направилась на место для предотвращения исполнения задания из социальной сети Instagram.

Задержание произошло около 18.00, по данным силовиков, подростки находились в нетрезвом состоянии. В настоящий момент уточняется, связан этот случай с резонансными интернет-группами или нет.

"Пятеро несовершеннолетних зашли на сайт "Синий кит", оставили там сообщение, что они в игре. Затем им должны были дать задание, информатор пригласил на встречу, чтобы провести беседу и дать задание, но он не пришел. Затем по оперативной информации сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних прибыли на место и задержали подростков. В настоящее время ведется расследование", - сообщил начальник пресс-службы ГУВД Бишкека Олжобай Казабаев.