Пятерым подросткам не дали выполнить задание "Группы смерти"

3453  0
Родион Решетов

Пятерых несовершеннолетних задержали в парке имени Д.Асанова во время исполнения задания так называемой "Группы смерти".

По сообщению пресс-службы столичного ГУВД, по оперативной информации группа правоохранителей направилась на место для предотвращения исполнения задания из социальной сети Instagram.

Задержание произошло около 18.00, по данным силовиков, подростки находились в нетрезвом состоянии. В настоящий момент уточняется, связан этот случай с резонансными интернет-группами или нет.

"Пятеро несовершеннолетних зашли на сайт "Синий кит", оставили там сообщение, что они в игре. Затем им должны были дать задание, информатор пригласил на встречу, чтобы провести беседу и дать задание, но он не пришел. Затем по оперативной информации сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних прибыли на место и задержали подростков. В настоящее время ведется расследование", - сообщил начальник пресс-службы ГУВД Бишкека Олжобай Казабаев.

URL: http://www.vb.kg/354783
Теги:
ГУВД, несовершеннолетние, попытка суицида, Бишкек
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  