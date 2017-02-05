Темир Сариев выдвинут в президенты

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Кирилл Степанюк

Экс-премьер выдвинут кандидатом в президенты. Такое решение приняли участники внеочередной открытой конференции партии "Ак Шумкар". В ее работе участвовали около 200 делегатов из всех регионов республики.

Кандидатура Сариева поддержана подавляющим большинством участников заседания, сообщили ВБ в штабе партии "Ак Шумкар".

Напомним, в апреле 2016 года Сариев был вынужден подать в отставку с поста премьера после скандала с тендером на реконструкцию дороги Балыкчи-Корумду. Ряд депутатов считает, что конкурс был проведен с грубыми нарушениями и обвиняли главу Правительства в коррупции.

Дорога до сих пор не достроена, а китайская компания, которая привлечена к строительству, даже не выплачивает зарплаты рабочим.

Отметим также, что Сариев первым официально объявил о намерении баллотироваться в президенты.

URL: http://www.vb.kg/354864
Теги:
выборы, президент, Темир Сариев
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