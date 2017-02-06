Линейный ускоритель будет на балансе общественного фонда "Апаке"

Сегодня, 6 февраля, в Бишкеке открылся общественный фонд "Апаке". Именно на его балансе будет находиться линейный ускоритель для онкобольных людей до тех пор, пока за аппарат не выплатят кредит.

По словам инициатора фонда Бабура Тольбаева, организация постарается завоевать сердца многих граждан и служить примером остальным.

"Если каждый гражданин выделял бы по одному сому в день на благотворительность, мы смогли бы собрать 17 миллионов долларов. В сравнении понимаешь, что такое благотворительная организация, которая может объединить разные страны, молодежь, людей разных национальностей. Для того, чтобы завоевать доверие, конечно, понадобится время. Именно поэтому в фонде будут работать люди из разных сфер - культуры, здравоохранения, юриспруденции и так далее", - сказал Тольбаев.

По словам еще одного учредителя организации Динары Аляевой, юридически фонд создан только сегодня, но фактически он уже активно ведет свою работу. В частности, Бабур Тольбаев ведет переговоры по закупке линейного ускорителя.

"Идея фонда заключается в том, чтобы на профессиональном уровне вести благотворительную работу во всех регионах. Кроме того, создание фонда связано с инициативой по закупке линейного ускорителя. Организация станет собственником аппарата до тех пор, пока не выплатим весь долг по кредиту. Кроме того, фонд будет вести финансовую отчетность по приему платежей за лечение онкобольных. Организация будет заниматься несколькими направлениями: здравоохранение, общественное питание, культура, искусство, национальные виды спорта. В целом очень много различных областей, где хотелось бы улучшить ситуацию", - отметила Аляева.

Напомним, акция по сбору средств на покупку линейного аппарата для удаления раковых опухолей "Один доллар за жизнь" стартовала в мая 2016 года. За девять месяцев собрали 4 миллиона 322 тысячи сомов. В конце января 2017 года стало известно, что для приобретения дорогостоящего аппарата будет привлечен инвестор.