Раньше прослушивали, теперь просматривают. Зачем нужно контролировать сеть

Генеральная прокуратура взялась за борьбу с интернет-ресурсами, которые, как они считают, способны причинить духовный, нравственный и психический вред здоровью несовершеннолетних. Для мониторинга сети создана специализированная группа, в состав которой вошли столичная прокуратура ГУВД Бишкека, Управление образования при мэрии, а также некоммерческие организации. Уже даже отобраны несколько ресурсов, которые прокуратура хочет заблокировать и информация по ним передана в суд. Однако какие именно ресурсы, не сообщается в интересах следствия.

Подобное начинание очень похоже на деятельность Роскомнадзора, который уже успел прославиться не с самой хорошей стороны, запрещая сайты, телепередачи и другую различную информацию направо и налево.

В России в последние годы вообще наблюдается бум на запреты. В 2012 году любимый многими мультсериал "Ну, погоди!" внезапно стал контентом для взрослых, который можно было показывать по телевидению только ночью, так как по мнению ВГТРК мультфильм содержит сцены насилия и вредит детскому здоровью.

Теперь наша очередь?

В Кыргызстане уже пытались запрещать сайты. В 2009 году подобная попытка предпринималась в отношении файлообменника Torrent.kg за якобы пиратскую деятельность. Были изъяты сервера ресурса, проанализированы и изучены, а когда стало ясно, что ничего кроме сообщений пользователей там не хранится, возвращены владельцам.

Конечно, массово в Кыргызстане пока ещё ничего не запрещали. Но и громких прецедентов как таковых не было.

Интернет-ответственность

С другой стороны, интернет, как многим кажется, безопасная площадка для выражения своих мыслей, которые иногда бывают радикальными и воинственными. Ведь когда сидишь по ту сторону монитора и выкрикиваешь в адрес других пользователей или власти нелестные слова, тебе ничего за это не будет, особенно если делать это с фейкового аккаунта и использовать анонимайзер.

Но это не совсем так. Когда в начале января сотрудники ГКНБ начали проверять пользователей социальных сетей, все вдруг вспомнили про свободу слова.

Особенно громко про нее заявила Аида Салянова. Депутат была возмущена тем, что ГКНБ занимается не своими прямыми обязанностями, а разработкой граждан, имеющих право на свободу слова. Салянова считает, хорошо, что есть такие граждане, которые критикуют депутатов и чиновников, тем самым указывая на недостатки.

Проверку пользователей инициировала депутат Ирина Карамушкина. Она отметила, что свобода слова не означает вседозволенность. И проверяли именно тех пользователей, которые не критиковали, а систематически оскорбляли президента.

Видимо в кирнете пользователи не совсем осознают опасности слов в интернете. И все эти угрозы из разряда "я тебя по IP вычислю" не вызывают ничего, кроме смеха. В конце концов, всегда можно прикрыться, мол, "я пошутил".

Дошутился

Если не накажет власть, это сделают другие люди. Из свежих примеров можно вспомнить российского блогера Илью Мэддисона. Он прославился благодаря своим обзорам на видеоигры, поработал на телевидении, а потом решил шутить и написал стенд-ап.

Выступил, снял, выложил на своей страничке, люди посмеялись и забыли. Да вот не все. В выступлении Ильи была шутка про Коран, про которую вспомнили спустя несколько лет, и известному блогеру из-за угроз пришлось покинуть Россию.

Позже, когда скандал получил огласку, поднялся вопрос о возбуждении уголовного дела против "обзорщика" игр по ч.1 ст. 282 УК России "Действия, направленные на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам отношения к религии, совершенные публично".

Так как же быть?

Запретами ничего не решить, их всегда можно обойти. Но и выходить за рамки приличия людям в интернете не стоит. Социальные сети давно стали общественным местом, где есть и взрослые, и дети, поэтому хоть какие-то моральные нормы следует соблюдать. А если человек готов что-то сказать, то ему стоит быть готовым и ответить за это.

Что же касается хрупкой детской психики, то это все-таки ответственность родителей ребенка. Именно они должны контролировать поток получаемой информации их чада, а не правоохранительные органы. На всех детей милиции не хватит.