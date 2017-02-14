Препарат ФС-1: Генпрокуратура отправила запрос в Казахстан

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Гулиза Авазова

Генпрокуратура Кыргызстана отправила запрос в Казахстан в рамках уголовного дела по факту смерти двух граждан от противотуберкулезного средства ФС-1. Об этом сообщил сегодня, 14 февраля, заместитель генерального прокурора Кылыч Токтогулов на заседании Комитета по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша.

Он добавил, что лекарства были отправлены из Казахстана. "Была назначена экспертиза, но результатов мы пока не получили", - сказал он.

Отвечая на вопросы депутатов, он отметил, что уголовное дело возбуждено по факту смерти двух граждан.

Напомним, в октябре прошлого года произошел скандал вокруг лечения больных туберкулезом препаратом ФС-1, применение которого, возможно, привело к летальному исходу. Тогда в НЦФ опровергали обвинения, заявляя о том, что клинические испытания проводились на законном основании, а АО "Научный центр противоинфекционных препаратов" (Казахстан), которое занимается выпуском препарата ФС-1, намеревалось подать в суд на общественный совет Минздрава КР за дискредитацию деловой репутации.

URL: http://www.vb.kg/355368
Теги:
лекарства, Минздрав
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