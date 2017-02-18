Колбаса из мертвечины. Хозяин цеха просил за 30 тыс. сомов не поднимать шум

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ВБ

Сотрудниками Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями был пресечен факт передачи туш мертвых животных в колбасный цех.

По сообщению пресс-службы в г. Бишкек задержана партия некачественного мяса. Непригодное к пище сырье граждане намеревались сдать в один из колбасных цехов.

Предприниматели загрузили три туши крупнорогатого скота в автомашину и направились в пригород Бишкека. Оперативники ГСБЭП сопровождали данный грузовик примиком до колбасного цеха, где и произвели задержание.

В ГСБЭП отмечают, что согласно акта ветеринарной службы, сырье для производства колбасы имеет характерные признаки мертвечины.

В ведомстве отметили что один из владельцев колбасного цеха попытался дать взятку размером 30 тысяч сомов одному из сотрудников Финпола. При передаче денег он задержан. Ведется расследование.

URL: http://www.vb.kg/355630
Теги:
нарушения, ГСБЭП
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