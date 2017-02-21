Велогонщик Евгений Ваккер выступит на чемпионате Азии

Кыргызстанский велогонщик Евгений Ваккер примет участие в чемпионате Азии, который пройдет с 23 февраля по 4 марта в Бахрейне.

Как сообщает Госагентство по делам молодежи, физкультуры и спорта, в настоящее время спортсмен завершает учебно-тренировочные сборы в Алании (Турция) в рамках подготовки к чемпионату Азии.

Отметим, Ваккер выступит в индивидуальной гонке на время с раздельным стартом на 48 км. Гонка пройдет 27 февраля на трассе "Формулы -1" - Gran Prix Bahrein.

Помимо этого, велогонщик выступит 2 марта в групповой гонке на 180 км.

Напомним, Евгений Ваккер является десятикратным призером чемпионатов Азии. На его счету - четыре золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали. С 2007 года в восьми чемпионатах Азии подряд Ваккер завоевывал медали. В этом году он намеревается завоевать пятый титул чемпиона Азии.