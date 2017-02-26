Взятки в сотни тысяч долларов. Афера Текебаева с MegaCom

случилось, на самоделе, невероятное. Мало кто до последнего верил, что история с «МегаКом»
перерастет в уголовное дело против Омурбека Текебаева.
Однако, официальное заявление Генпрокуратурасделала. В том числе и на основании показаний свидетелей и, по сути, участников
той самой сделки - в ГКНБ с письменным заявлением о привлечении к
ответственности О.Текебаева обратился владелец ряда телекоммуникационных
компаний Российской Федерации Л.Маевский.
«В своем заявлении он указал, что в 2010 годуТекебаев, будучи заместителем председателя Временного правительства КР, получил
от него 1 млн долларов США, взяв на себя обязательства по созданию для Л.Маевского
преференций: на первоначальном этапе - допуску его к управлению ЗАО «Альфа
Телеком», а в последующем - продажей ему акций данной сотовой компании за
«откат» в размере от 10 до 15 процентов от общей суммы реализации и оказанием
политического покровительства. Свои обязательства Текебаев так и не исполнил, а
полученные денежные средства возвращать отказался, угрожая физической расправой
в случае предъявления каких-либо требований и распространения информации о
состоявшемся факте.Таким образом, Л.Маевский практически подтвердил
ранее неоднократно публично приведенные доводы экс-депутата Жогорку Кенеша КР,
бывшего члена политической партии «Ата Мекен» Омурбека Абдырахманова, а также
представителя компании «Пенвел» Раушан Рыкуновой о причастности Текебаева и
ряда других приближенных ему лиц к различного рода незаконным действиям и
манипуляциям, связанным с акциями ЗАО «Альфа Телеком» и обогащению за этот
счет», - говорится в заявлении Генпрокуратуры. Омурбек Абдырахманов любезносогласился прокомментировать TUZ.KG новый поворот в этой истории.
- Ну что скрывать, конечно я очень обрадовался,что так все складывается, что подтверждается то, что я говорил еще несколько
лет назад. И я намерен подать против Текебаева иск о защите чести и достоинства
с финансовой компенсацией. Ведь тогда он у меня забрал трехмесячную зарплату. Я
хочу запросить иск в десять, стократном размере! Что касается показаний, данныхпротив Текебаева. Так все и было. Повторюсь, я еще тогда это говорил, а
Текебаев назвал меня лжецом. А ведь я присутствовал при той встрече, когда
россияне пришли в парламент и с порога начали очень громко – «Как это так! Вы
обещали, ничего не сделали, когда будет сделка?». Он хитрый старый политик,
сразу поднял палец вверх и сказал, что идет прослушка, чтобы они не называли
сумму. И тут же перевелстрелки на меня, мол, вот, Омурбек Абдырахманов, он у нас самый активный,
сейчас поднимает вопрос о том, чтобы забрать в пользу государства 100% акций
«МегаКома», и как заберет, мы вам отдадим.Я тут же поправил, что будет открытый
аукцион, и они смогут принять участие. Ипотом они еще ходили за ними, чтобы вернуть деньги…. , - вспоминает Омурбек
Абдырахманович. Бывшийсопартиец верит, что Текебаева посадят.
- И его, и Салянову – сколько на ней всего, и муж,и Батукаев, и издевательства над гаишниками. А Шыкмаматов – ну какой
бессовестный, будучи членом тендерной комиссии «завел» туда жену! Собралась
троица…. Всех надо посадить, и партию вообще закрыть, - решительно резюмировал
Омурбек Абдырахманов. Кстати,если понадобится, он будет давать показание следователям Госкомитета
нацбезопасности. Об этом Абдырахманов заявил TUZ.KG.
Любопытно, с учетом показаний, которые даны противТекебаева, возникает такой вопрос – а не по такому ли сценарию Омурбек
Чиркешович собирался провернуть «операцию» и с Кумтором? Ведь и по поводу
этого месторождения он настаивал на национализации. Чтобы уже потом «передать»
в руки более ответственных инвесторов…