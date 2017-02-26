Взятки в сотни тысяч долларов. Афера Текебаева с MegaCom

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Кирилл Степанюк

В отношении Омурбкека Текебаева возбуждено уголовное дело по статьям "коррупция" и "мошенничество". Об аферах атамекеновского лидера рассказали российский политик и бизнесмен, создатель и совладелец крупных телекоммуникационных проектов Леонид Маевский и экс-директор сотовых компаний Алексей Модин.

В интервью представители российского бизнеса рассказывают о прямых фактах коррупции и мошенничества со стороны Омурбека Текебаева. За содействие в приобретении MеgaCom, депутат получил около миллиона долларов. Сенсационные признания и свидетельства преступной деятельности лидера "Ата Мекена". Афера международного масштаба.

URL: http://www.vb.kg/355928
Теги:
Омурбек Текебаев
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Комментарии
Инна Хван
26.02.2017, 11:18
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А народ то поддерживает задержание мародера.

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Албетт Брют2 ч · Я рада что наконец-то арестовали самого наглого, бесполезного и отъявленного жирдяя нашей страны!!

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Инна Хван
26.02.2017, 11:19
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Маша Озмитель5 ч · Бишкек · [img width=12,height=12]https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yB/r/-pz5JhcNQ9P.png[/img]Понять одного не могу. Почему как только дело касается Текебаева, так это полит преследование и "бандитская власть"? Почему он о других так не пекся и не печется? Могу утверждать на 100% непричастность ТОЧа к попытке разобраться в одном крупном коррупционном деле. Ему на это было наплевать. Хотя речь идет в т.ч. И о безопасности страны. И как минимум по этому фактору не считаю Текебаева честным политиком. Он закрыл на ту проблему глаза, проигнорировал ее. Так что такая избирательность не более, чем политические интриги. Имхо.

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Инна Хван
26.02.2017, 11:20
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Комментариев: 132

Не Та Больше всего убивает, что когда он против власти ищет всякий компромат-это, как грится, во имя народа, а когда найдены факты против него и его соратников-это автоматически переходит в разряд "политических репрессий". Говна кусок. Базарная бабка в политике Кыргызстана.

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Самат Сеитов
26.02.2017, 11:22
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случилось, на самоделе, невероятное. Мало кто до последнего верил, что история с «МегаКом»

перерастет в уголовное дело против Омурбека Текебаева.

Однако, официальное заявление Генпрокуратурасделала. В том числе и на основании показаний свидетелей и, по сути, участников

той самой сделки - в ГКНБ с письменным заявлением о привлечении к

ответственности О.Текебаева обратился владелец ряда телекоммуникационных

компаний Российской Федерации Л.Маевский.

«В своем заявлении он указал, что в 2010 годуТекебаев, будучи заместителем председателя Временного правительства КР, получил

от него 1 млн долларов США, взяв на себя обязательства по созданию для Л.Маевского

преференций: на первоначальном этапе - допуску его к управлению ЗАО «Альфа

Телеком», а в последующем - продажей ему акций данной сотовой компании за

«откат» в размере от 10 до 15 процентов от общей суммы реализации и оказанием

политического покровительства. Свои обязательства Текебаев так и не исполнил, а

полученные денежные средства возвращать отказался, угрожая физической расправой

в случае предъявления каких-либо требований и распространения информации о

состоявшемся факте.Таким образом, Л.Маевский практически подтвердил

ранее неоднократно публично приведенные доводы экс-депутата Жогорку Кенеша КР,

бывшего члена политической партии «Ата Мекен» Омурбека Абдырахманова, а также

представителя компании «Пенвел» Раушан Рыкуновой о причастности Текебаева и

ряда других приближенных ему лиц к различного рода незаконным действиям и

манипуляциям, связанным с акциями ЗАО «Альфа Телеком» и обогащению за этот

счет», - говорится в заявлении Генпрокуратуры. Омурбек Абдырахманов любезносогласился прокомментировать  TUZ.KG новый поворот в этой истории. 

- Ну что скрывать, конечно я очень обрадовался,что так все складывается, что подтверждается то, что я говорил еще несколько

лет назад. И я намерен подать против Текебаева иск о защите чести и достоинства

с финансовой компенсацией. Ведь тогда он у меня забрал трехмесячную зарплату. Я

хочу запросить иск в десять, стократном размере! Что касается показаний, данныхпротив Текебаева. Так все и было. Повторюсь, я еще тогда это говорил, а

Текебаев назвал меня лжецом. А ведь я присутствовал при той встрече, когда

россияне пришли в парламент и с порога начали очень громко – «Как это так! Вы

обещали, ничего не сделали, когда будет сделка?». Он хитрый старый политик,

сразу поднял палец вверх и сказал, что идет прослушка, чтобы они не называли

сумму. И тут же перевелстрелки на меня, мол, вот, Омурбек Абдырахманов, он у нас самый активный,

сейчас поднимает вопрос о том, чтобы забрать в пользу государства 100% акций

«МегаКома», и как заберет, мы вам отдадим.Я тут же поправил, что будет открытый

аукцион, и они смогут принять участие. Ипотом они еще ходили за ними, чтобы вернуть деньги…. , - вспоминает Омурбек

Абдырахманович. Бывшийсопартиец верит, что  Текебаева посадят. 

- И его, и Салянову – сколько на ней всего, и муж,и Батукаев, и издевательства над гаишниками. А Шыкмаматов – ну какой

бессовестный, будучи членом тендерной комиссии «завел» туда жену! Собралась

троица…. Всех надо посадить, и партию вообще закрыть, - решительно резюмировал

Омурбек Абдырахманов. Кстати,если понадобится, он будет давать показание следователям Госкомитета

нацбезопасности. Об этом Абдырахманов заявил TUZ.KG. 

Любопытно, с учетом показаний, которые даны противТекебаева, возникает такой вопрос – а не по такому ли сценарию Омурбек

Чиркешович собирался провернуть «операцию» и с Кумтором? Ведь и по поводу

этого месторождения он настаивал на национализации. Чтобы уже потом «передать»

в руки более ответственных инвесторов… 

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Радик Давыдов
26.02.2017, 11:37
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офигеть, "хозяин страны" нашелся! угрожал еще, наглый мародер

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Mark Evseev
26.02.2017, 11:56
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Текебаев упал в яму, которую сам выкопал в 2010 году.  Он может сколько угодно называть Маевского мошенником, но не российский бизнесмен используя национализированное предприятие набивал карманы.

Это не просто дело о коррупции, а предательство интересов  Кыргызстана за мзду.

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Асселим Дауренова
26.02.2017, 12:05
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Радик Давыдов

офигеть, "хозяин страны" нашелся! угрожал еще, наглый мародер

поэтому наверно Маевский и молчал пока Текебаев был у власти, да и Минюст с ГП были под ним. Боялся видать расправы

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Saik Saikin
26.02.2017, 13:42
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Правда всегда торжествует. наконец то посадили этого отъявленного коррупционера  теке он же ничего не сделал  хорошего для кыргызов  всегда искал свою выгоду когда трудно было народу его близкие грабили и жгли киргизский село вместе с сеператистами КАДЫРЖАНА БАТЫРОВА 2010ГОДУ савтоматами наперевес и кричали БЕЙ КИРГИЗОВ этого помнит простой народ Жалалабадцы

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tt tt
26.02.2017, 14:51
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интересно получается......главное чтоб президент не превратился в дракона из притчы которую он сам рассказывал....время неудобное выбрали...до этого почему молчали??? как выборы президента так и начали топить,что вызывает сомнения...

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