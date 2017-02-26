Взятки в сотни тысяч долларов. Афера Текебаева с MegaCom

случилось, на самоделе, невероятное. Мало кто до последнего верил, что история с «МегаКом»

перерастет в уголовное дело против Омурбека Текебаева.

Однако, официальное заявление Генпрокуратурасделала. В том числе и на основании показаний свидетелей и, по сути, участников

той самой сделки - в ГКНБ с письменным заявлением о привлечении к

ответственности О.Текебаева обратился владелец ряда телекоммуникационных

компаний Российской Федерации Л.Маевский.

«В своем заявлении он указал, что в 2010 годуТекебаев, будучи заместителем председателя Временного правительства КР, получил

от него 1 млн долларов США, взяв на себя обязательства по созданию для Л.Маевского

преференций: на первоначальном этапе - допуску его к управлению ЗАО «Альфа

Телеком», а в последующем - продажей ему акций данной сотовой компании за

«откат» в размере от 10 до 15 процентов от общей суммы реализации и оказанием

политического покровительства. Свои обязательства Текебаев так и не исполнил, а

полученные денежные средства возвращать отказался, угрожая физической расправой

в случае предъявления каких-либо требований и распространения информации о

состоявшемся факте.Таким образом, Л.Маевский практически подтвердил

ранее неоднократно публично приведенные доводы экс-депутата Жогорку Кенеша КР,

бывшего члена политической партии «Ата Мекен» Омурбека Абдырахманова, а также

представителя компании «Пенвел» Раушан Рыкуновой о причастности Текебаева и

ряда других приближенных ему лиц к различного рода незаконным действиям и

манипуляциям, связанным с акциями ЗАО «Альфа Телеком» и обогащению за этот

счет», - говорится в заявлении Генпрокуратуры. Омурбек Абдырахманов любезносогласился прокомментировать TUZ.KG новый поворот в этой истории.

- Ну что скрывать, конечно я очень обрадовался,что так все складывается, что подтверждается то, что я говорил еще несколько

лет назад. И я намерен подать против Текебаева иск о защите чести и достоинства

с финансовой компенсацией. Ведь тогда он у меня забрал трехмесячную зарплату. Я

хочу запросить иск в десять, стократном размере! Что касается показаний, данныхпротив Текебаева. Так все и было. Повторюсь, я еще тогда это говорил, а

Текебаев назвал меня лжецом. А ведь я присутствовал при той встрече, когда

россияне пришли в парламент и с порога начали очень громко – «Как это так! Вы

обещали, ничего не сделали, когда будет сделка?». Он хитрый старый политик,

сразу поднял палец вверх и сказал, что идет прослушка, чтобы они не называли

сумму. И тут же перевелстрелки на меня, мол, вот, Омурбек Абдырахманов, он у нас самый активный,

сейчас поднимает вопрос о том, чтобы забрать в пользу государства 100% акций

«МегаКома», и как заберет, мы вам отдадим.Я тут же поправил, что будет открытый

аукцион, и они смогут принять участие. Ипотом они еще ходили за ними, чтобы вернуть деньги…. , - вспоминает Омурбек

Абдырахманович. Бывшийсопартиец верит, что Текебаева посадят.

- И его, и Салянову – сколько на ней всего, и муж,и Батукаев, и издевательства над гаишниками. А Шыкмаматов – ну какой

бессовестный, будучи членом тендерной комиссии «завел» туда жену! Собралась

троица…. Всех надо посадить, и партию вообще закрыть, - решительно резюмировал

Омурбек Абдырахманов. Кстати,если понадобится, он будет давать показание следователям Госкомитета

нацбезопасности. Об этом Абдырахманов заявил TUZ.KG.

Любопытно, с учетом показаний, которые даны противТекебаева, возникает такой вопрос – а не по такому ли сценарию Омурбек

Чиркешович собирался провернуть «операцию» и с Кумтором? Ведь и по поводу

этого месторождения он настаивал на национализации. Чтобы уже потом «передать»

в руки более ответственных инвесторов…