Глава ГКНБ встретился с лидерами фракций парламента за закрытыми дверями

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Гулиза Авазова

Лидеры парламентских фракций проводят экстренное совещание со спикером Жогорку Кенеша КР Чыныбаем Турсунбековым. Встреча проходит в связи с последними событиями по делу Омурбека Текебаева.

Иса Омуркулов (СДПК), Бакыт Торобаев ("Онугуу-Прогресс"), Омурбек Бабанов (РАЖ), Мыктыбек Абдылдаев ("Бир-Бол"), Алмазбек Баатырбеков (Кыргызстан), вместо Омурбека Текебаева на совещании присутствует Алмамбет Шыкмаматов ("Ата Мекен").

На встрече присутствует и председатель ГКНБ Абдил Сегизбаев. Его пригласили, чтобы он дал полную информацию о задержании Текебаева.

Напомним, Генеральная прокуратура в отношении лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и других лиц возбудила уголовное дело по статьям "Коррупция" и "Мошенничество" Уголовного кодекса. Его на 48 часов водворили в СИЗО ГКНБ.

URL: http://www.vb.kg/355977
Теги:
Абдил Сегизбаев, Алмамбет Шыкмаматов, Омурбек Бабанов, Омурбек Текебаев, Чыныбай Турсунбеков, парламент
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Комментарии
Дамиль Байтиков
27.02.2017, 12:05
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как же достали эти депутаты, сами не работают и другим не дают, что по их мнению должны всех преступников отпускать лишь из-за того, что у них имеется мандат? БРЕД! Неприкасаемых нет, перед законом все равны!

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