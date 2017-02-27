Глава ГКНБ встретился с лидерами фракций парламента за закрытыми дверями

Лидеры парламентских фракций проводят экстренное совещание со спикером Жогорку Кенеша КР Чыныбаем Турсунбековым. Встреча проходит в связи с последними событиями по делу Омурбека Текебаева.

Иса Омуркулов (СДПК), Бакыт Торобаев ("Онугуу-Прогресс"), Омурбек Бабанов (РАЖ), Мыктыбек Абдылдаев ("Бир-Бол"), Алмазбек Баатырбеков (Кыргызстан), вместо Омурбека Текебаева на совещании присутствует Алмамбет Шыкмаматов ("Ата Мекен").

На встрече присутствует и председатель ГКНБ Абдил Сегизбаев. Его пригласили, чтобы он дал полную информацию о задержании Текебаева.

Напомним, Генеральная прокуратура в отношении лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и других лиц возбудила уголовное дело по статьям "Коррупция" и "Мошенничество" Уголовного кодекса. Его на 48 часов водворили в СИЗО ГКНБ.