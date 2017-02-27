Канат Исаев о задержании Текебаева: Уголовные дела возбуждают избирательно

Последние шаги власти и правоохранительных органов показывают, что риск дестабилизации в стране существует, когда подряд на всех депутатов возбуждаются уголовные дела и начинается преследования. Об этом сегодня, 27 февраля, сказал депутат Канат Исаев.

По его словам, кыргызский народ - гордый и свободолюбивый, и путем преследования и лишения свободы весь народ не запугать. "К сожалению, мы все хотели, чтобы в стране была стабильность и мягкий переход власти, но наблюдаем обратное, и идет прессинг именно инакомыслящих, а возбужденные дела на Алмамбета Шыкмаматова и Аиду Салянову вообще смешны", - добавил он.

По мнению депутата, неправильно, что Текебаева обвиняют по показаниям одного человека "Так можно кого угодно обвинять. Нет никакой доказательной базы, если сегодня кто-нибудь скажет, что Атамбаев взял 5 млн долларов, и его сажать что ли?" - сказал он.

Исаев добавил, что сегодня идет правовой беспредел, судьи выносят неправосудные решения, а главное - идет избирательность по возбуждению уголовных дел. "Землю, которая стоит 3 млн долларов, с помощью судей и ГРС уже фактически реализовали, несмотря на письмо прокуратуры о запрете, что данная земля под арестом. Тут какие-то 3 тысячи долларов - и надо возбуждать дело", - заключил он.