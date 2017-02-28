Путин: Кыргызстан остается важным партнером для России

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Айдана Абдуваитова

Для России Кыргызстан остается важным стратегическим партнером. Об этом сегодня, 28 февраля, на встрече с Алмазбеком Атамбаевым заявил президент России Владимир Путин.

Он отметил, что в последние годы сделано очень многое для укрепления отношений двух стран.

"Отношения улучшались качественно. У нас сегодня будет возможность об этом поговорить по всем направлениям. Кыргызстан остается для нас важным партнером. Приятно отметить, что в сфере торгово-экономических отношений Россия занимает первое место", - сказал Путин.

Бишкек - последний пункт в центральноазиатском турне Путина. Ранее он уже провел встречи с Нурсултаном Назарбаевым в Астане и Эмомали Рахмоном в Душанбе. Турне приурочено к 25-летию установления дипломатических отношений РФ с Казахстаном, Таджикистаном и Кыргызстаном.

Торгово-экономическое сотрудничество станет одной из главных тем на сегодняшней повестке встречи президентов Алмазбека Атамбаева и Владимира Путина.

URL: http://www.vb.kg/356074
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Владимир Путин, президент, Россия, экономика
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