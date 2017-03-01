Глава ОТРК Илим Карыпбеков пришел в сознание

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Наталья Ли

Глава ОТРК Илим Карыпбеков пришел в сознание. Об этом сообщила консультант пресс-центра Минздрава Елена Баялинова.

Она информирует, что врачи говорят об улучшении состояния Карыпбекова. Сейчас он находится в реанимации.

По словам Баялиновой, глава ОТРК не помнит, что с ним произошло, и первым делом поинтересовался, не пострадал ли кто-нибудь еще.

Напомним, сегодня ночью в 03.00 Илим Карыпбеков попал в ДТП. Он двигался по улице Аалы Токомбаева (Южная магистраль) в восточном направлении и напротив ресторана "Сенатор" переехал бордюр и врезался в столб.

С различным травмами он был доставлен в 4-ю горбольницу, его состояние медики оценивали как крайне тяжелое. В течение двух часов ему делали операцию на брюшной полости.

URL: http://www.vb.kg/356172
Теги:
ДТП, телевидение, Минздрав, СМИ
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