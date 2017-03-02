В Кара-Балте задержано 39 тонн авиатоплива, возможный хозяин отрицает груз

Финполиция по Жайылскому и Панфиловскому районам 21 февраля при проведении оперативно-разыскных мероприятий на стоянке базы "Сельхозхимия" в г. Кара-Балта обнаружили бензовоз марки "ДАФ", который в нарушение положения о порядке учета и контроля нефтепродуктов был опломбирован свинцовыми пломбами.

Водитель автомашины предоставил товарно-транспортную накладную, где груз указан как авиационное топливо марки "Реактивное Топливо" в объеме 38 977 литров. Отправителем и получателем было ОсОО "Интэк".

"Согласно пояснениям гендиректора ОсОО, установлено, что их организация не имеет никакого отношения к указанному грузу, а также ими не выписывались указанные документы. Затем при участии представителя компании и сотрудников налоговой службы и Финпола был произведен осмотр и взяты образцы для экспертиз. По предварительным данным, в цистерне находилась жидкость со специфическим запахом газолина", - говориться в сообщении.

В настоящее время по данному факту направлены запросы в соответствующие госорганы. Материалы переданы в Следственное управление ГСБЭП для дачи юридической оценки.