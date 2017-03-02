Нацбанк вводит в обращение модифицированные 50 и 100 сомов

Нацбанк с 1 марта 2017 года вводит в обращение модифицированные банкноты IV серии номиналом 50 и 100 сомов образца 2016 года.

Они имеют четко выраженный портрет, выполненный классическим методом.

Модифицированные банкноты национальной валюты IV серии будут действовать наряду с ранее выпущенными в обращение банкнотами.

Напомним, в начале декабря в обращение вышли банкноты номиналом 1000 и 200 сомов с новыми защитными механизмами. На новых купюрах присутствует так называемый элемент Mask - при просвете национального узора появляется надпись "сом". В социальных сетях обновленные сомы раскритиковали. Дизайн банкнот номиналом 200 сомов показался пользователям неудачным.