Нацбанк вводит в обращение модифицированные 50 и 100 сомов

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Айдана Абдуваитова

Нацбанк с 1 марта 2017 года вводит в обращение модифицированные банкноты IV серии номиналом 50 и 100 сомов образца 2016 года.

Они имеют четко выраженный портрет, выполненный классическим методом.

Модифицированные банкноты национальной валюты IV серии будут действовать наряду с ранее выпущенными в обращение банкнотами.

Напомним, в начале декабря в обращение вышли банкноты номиналом 1000 и 200 сомов с новыми защитными механизмами. На новых купюрах присутствует так называемый элемент Mask - при просвете национального узора появляется надпись "сом". В социальных сетях обновленные сомы раскритиковали. Дизайн банкнот номиналом 200 сомов показался пользователям неудачным.

URL: http://www.vb.kg/356190
Теги:
НБ КР, деньги
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