Атамбаев: Необходимо продвигать позитивный имидж страны на мировых рынках

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ВБ

Президент Алмазбек Атамбаев сегодня, 2 марта, принял управляющего директора компании "Оппенхаймер и Ко.", руководителя компании по направлению "Рынки капитала" Джона Тонелли. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

В ходе встречи были обсуждены планы по реализации совместных мероприятий для привлечения иностранных инвестиций в экономику Кыргызстана. В этом ключе обоюдно была подчеркнута важность принятия действенных мер по продвижению позитивного имиджа Кыргызстана на мировых рынках и презентации инвестиционных возможностей страны для привлечения потенциальных инвесторов из Европы и США.

Атамбаев отметил, что экономический рост страны и динамичное развитие ее взаимовыгодных отношений с зарубежными партнерами во многом зависят от того, насколько качественно сформирован и продвигается имидж страны на внешних рынках. Глава государства выразил надежду на активное взаимодействие в целях реального повышения инвестиционной привлекательности страны, привлечения капитала в перспективные отрасли экономики Кыргызстана для эффективного использования преимуществ и возможностей, которыми обладает страна в обеспечении благоприятных условий для ведения бизнеса.

Справка: Компания Оппенхаймер и Ко. является одним из ведущих инвестиционных банков на Уолл Стрит и входит в 30-ку самых престижных банков мира. Компания существует более 130 лет, имеет свыше 90 представительств в мире и управляет клиентскими активами в размере 90 млрд долларов США.

URL: http://www.vb.kg/356216
Теги:
Алмазбек Атамбаев, инвестиции
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Комментарии
Инна Хван
02.03.2017, 14:50
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Атамбаев ездит в зарубежные поездки, приглашает инвесторов, прилагает все усилия, чтобы улучшить имидж страны, а такие как Текебаев со своим проплаченным ОБОНом только портят все

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