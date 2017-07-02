Атамбаев выразил соболезнования президенту Татарстана в связи с ДТП

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования главе Татарстана Рустаму Минниханову в связи с дорожно-транспортным происшествием около города Заинск.

"С чувством глубокой скорби воспринял известие о человеческих жертвах в результате дорожно-транспортного проишествия около города Заинск в Татарстане.

От имени народа Кыргызстана и от себя лично прошу Вас передать искренние соболезнования семьям и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в тексте телеграммы соболезнования.

Напомним, авария произошла в ночь на 2 июля на 52-м километре трассы Альметьевск - Заинск. Автобус, в котором находились 28 человек, следовал из Самары в Ижевск. После столкновения в нем начался пожар. Число погибших при ДТП с автобусом и грузовиком в Татарстане - 14 человек.