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Атамбаев выразил соболезнования президенту Татарстана в связи с ДТП

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ВБ

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования главе Татарстана Рустаму Минниханову в связи с дорожно-транспортным происшествием около города Заинск.

"С чувством глубокой скорби воспринял известие о человеческих жертвах в результате дорожно-транспортного проишествия около города Заинск в Татарстане.

От имени народа Кыргызстана и от себя лично прошу Вас передать искренние соболезнования семьям и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в тексте телеграммы соболезнования.

Напомним, авария произошла в ночь на 2 июля на 52-м километре трассы Альметьевск - Заинск. Автобус, в котором находились 28 человек, следовал из Самары в Ижевск. После столкновения в нем начался пожар. Число погибших при ДТП с автобусом и грузовиком в Татарстане - 14 человек.

URL: http://www.vb.kg/362607
Теги:
Алмазбек Атамбаев, ДТП, президент, Россия
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