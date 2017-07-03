Атамбаев: Матвиенко болеет за нашу страну и помогает во всех вопросах

Сегодня, 3 июля, президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев встретился с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.

В ходе встречи глава государства отметил, что для него важен прилет российского дипломата, политика, в том числе как большого друга.

"Ваш приезд важен для всей страны. Совет федерации под вашим руководством помогает Кыргызстану во всех вопросах, и не только в тех, которые озвучены в СМИ. Вы действительно болеете за нас", - сказал Атамбаев.

В свою очередь глава Совета федерации отметила, что в последний раз в Кыргызстане она была в 2014 году.

"Время быстро летит, до сих пор я помню теплую, приятную поездку. На это раз наш визит связан с приглашением спикера Жогорку Кенеша. Я, как председатель межпарламентской ассамблеи, уже в пятый раз организовываю международный образовательно-культурный форум стран СНГ "Дети Содружества". Я благодарю вас за поддержку", - добавила Матвиенко.

Она отметила, что очень важно, когда дети стран СНГ и преподаватели собираются на такой форум. "Тем самым мы создаем единое гуманитарное пространство. Очень важно, чтобы наше поколение дружило со своими товарищами. Хотелось бы, чтобы дети чувствовали, что они дружат на пространстве СНГ, ведь нас связывают и наши общие традиции", - подчеркнула глава Совета федерации.