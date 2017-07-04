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Мэр мексиканского города женился на крокодиле

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Мэр мексиканского города Сан-Педро-Хуамелула Виктор Агилар (Victor Aguilar) женился на самке крокодила. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Daily Mail.

За день до свадьбы крокодила крестили. Перед церемонией рептилию облачили в белое платье и надели на голову венок. Кроме того, ей связали челюсти, чтобы она не покусала жениха.

По традиции, сохраняемой с XVIII века, мэры Сан-Педро-Хуамелула каждый год венчаются с крокодилами. Местные жители верят, что это приносит удачу рыбакам. "Этим обрядом мы просим, чтобы урожай был хорошим, чтобы море и лагуны дали нам пищу, в которой мы нуждаемся, и чтобы у людей здесь все было хорошо", - сказал Агилар.

URL: http://www.vb.kg/362691
Теги:
Мексика, мэр
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