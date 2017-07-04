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Родители младенца в реанимации объяснили травмы падением с кровати

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Айдана Абдуваитова

Семимесячная девочка, которая попала в реанимацию с ушибом головного мозга, могла получить травмы в результате падения с кровати. Так родители объяснили травмы своего ребенка.

В столичном ГУВД рассказали, что девочка поступила в 3-ю детскую больницу 28 июня. Врачи диагностировали ушиб головного мозга, множественные гематомы. Девочка несколько дней лежала в реанимации и вчера, 3 июля, ее перевели в отделение. Сейчас в Свердловском РОВД допрашивают родителей об инциденте.

"По словам родителей, девочка упала с кровати и поэтому у нее были ушиб и гематомы. Но следственные органы еще ведут допрос", - отметили в пресс-службе.

Сейчас к ней не допускают родителей, поэтому общественный фонд "Лига защитников прав ребенка" искал волонтера-сиделку для младенца.

URL: http://www.vb.kg/362706
Теги:
дети, избиение
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