Родители младенца в реанимации объяснили травмы падением с кровати

Семимесячная девочка, которая попала в реанимацию с ушибом головного мозга, могла получить травмы в результате падения с кровати. Так родители объяснили травмы своего ребенка.

В столичном ГУВД рассказали, что девочка поступила в 3-ю детскую больницу 28 июня. Врачи диагностировали ушиб головного мозга, множественные гематомы. Девочка несколько дней лежала в реанимации и вчера, 3 июля, ее перевели в отделение. Сейчас в Свердловском РОВД допрашивают родителей об инциденте.

"По словам родителей, девочка упала с кровати и поэтому у нее были ушиб и гематомы. Но следственные органы еще ведут допрос", - отметили в пресс-службе.

Сейчас к ней не допускают родителей, поэтому общественный фонд "Лига защитников прав ребенка" искал волонтера-сиделку для младенца.