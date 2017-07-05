Алмазбек Атамбаев призвал людей не делиться на национальности

Сегодня, 5 июля, в ходе чествования выпускников общеобразовательных школ, набравших наивысшие баллы по результатам ОРТ, и обладателей "золотых" сертификатов президент Алмазбек Атамбаев призвал никогда не делиться на национальности.

По его словам, те кто делит народ на национальности, это враги народа.

"Не делитесь на национальности. Те, кто делит сегодня людей по национальному или региональному признаку, враги Кыргызстана. Они 1200 лет назад чуть не привели нас ко всеобщему разрушению. Когда кыргызы не делились, создали каганат. Никогда не делитесь по национальности, цвету кожи", - сказал Атамбаев.