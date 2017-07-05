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Алмазбек Атамбаев призвал людей не делиться на национальности

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Аида Джумашева

Сегодня, 5 июля, в ходе чествования выпускников общеобразовательных школ, набравших наивысшие баллы по результатам ОРТ, и обладателей  "золотых" сертификатов президент Алмазбек Атамбаев призвал никогда не делиться на национальности.

По его словам, те кто делит народ на национальности, это враги народа.

"Не делитесь на национальности. Те, кто делит сегодня людей по национальному или региональному признаку, враги Кыргызстана. Они 1200 лет назад чуть не привели нас ко всеобщему разрушению. Когда кыргызы не делились, создали каганат. Никогда не делитесь по национальности, цвету кожи", - сказал Атамбаев.

URL: http://www.vb.kg/362775
Теги:
абитуриент, национализм, президент, Алмазбек Атамбаев
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Комментарии
bahtybek nur
05.07.2017, 13:58
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Когда кыргызы не делились, создали каганат. Никогда не делитесь по национальности, цвету кожи", - сказал Атамбаев.

Национализм должен быть приравнен к тяжкому уголовному преступлению. В нём ничего нет от патриотизма.

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Арсений Максимов
05.07.2017, 14:15
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У нас многонациональная страна. Даже среди детей, получивших сегодня золотые сертификаты, есть и кыргызы, и русские, и узбеки, и китайцы. Они сегодня получают награды вместе и вместе должны работать на благо страны, а разделение по нациям никогда не приводило ни к чему кроме насилия и упадка.

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