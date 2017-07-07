Декларации-2016. Сколько заработали и потратили президент, премьер и спикер

Государственная кадровая служба опубликовала данные о доходах и расходах первых лиц страны. На своем сайте ГКС представила декларацию президента Алмазбека Атамбаева, спикера Чыныбая Турсунбекова, премьер-министра Сооронбая Жээнбекова, председателя Верховного суда Айнаш Токбаевой и председателя Конституционной палаты Эркинбека Мамырова за 2016 год.

Затраты больше доходов

В прошлом году доходы президента составили 1 246 791 сом. При этом из собственных накоплений Алмазбек Атамбаев потратил 8 385 600 сомов. Из личного имущества у него имеются земельные участки со строением и многолетними насаждениями, которые переданы в доверительное управление. Также президент владеет 100% ОсОО, которое тоже находится в доверительном управлении.

Близкий родственник президента в течение года по месту работы заработал 250 186 сомов, $100 тысяч он получил в виде процентов, начисленных за вклады, 369 082 сома - в виде дивидендов и 2,5 млн сомов от гражданско-правовых договоров. В течение года затраты родственника составили 9 млн 488 тыс. сомов.

6 квартир, доли в 5 компаниях, 4 гаража...

Чуть меньше президента по месту работы - 974 684 сома заработал торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков, но затрат у него не было. Зато у него есть 6 квартир, 4 гаража, нежилое помещение и земельный участок. Из движимого имущества торага указал микроавтобус марки "Мерседес Бенц" 313 CDI 2003 года, также он владеет долями в пяти компаниях.

За прошлый год его близкий родственник заработал почти 19 млн сомов из трех источников и потратил 1 млн 725 тыс. сомов. На родственника записаны 4 дома, 5 квартир, 3 земельных участка, 2 нежилых объекта и одно строящееся здание. Из транспорта родственник владеет тремя машинами - "Лексус 570" 2013 года, "Мерседес МЕ-350" 2006 года и "Тойота РАВ 4" 2016 года.

Хозяйственный и бережливый

Меньше финансовых средств указал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков. В прошлом году по месту работы он заработал 870 тыс. сомов и не потратил ни одного сома - статью "Расходы" он оставил пустой. Зато оказался самым хозяйственным. У него имеются дом, дача, кошара, складские помещения, 4 земельных участка сельскохозяйственного назначения, яблони, тополя и вагон-домик, а также трактор.

Родственник премьер-министра за прошлый год получил 2 млн 400 тыс. сомов от продажи продукции и также не потратил ни одного сома. У него есть квартира, два земельных участка и машина "Лексус-470".

Без собственного жилья

Председатель Верховного суда Айнаш Токбаева за год заработала 1 млн 211 тыс. сомов по месту работы. Статья "Расходы" также пустует. Токбаева владеет земельным участком и машиной "Хонда Стрим" 2003 года выпуска. Жилье на нее не записано.

Ее родственник заработал 70 тыс. сомов. У него есть квартира, машина "Хонда HRV" 2003 года выпуска и земельный участок в 1 га.

Зарплата - не единственный источник

Председатель Конституционной палаты Эркинбек Мамыров в течение года получил 1 млн 142 тыс. по месту основной работы и 450 тыс. от гражданско-правовых сделок. В отличие от Токбаевой, у него собственная квартира, гараж и два земельных участка.

Близкий родственник Мамырова в прошлом году заработал 163 тыс. сомов. На него записаны квартира и две машины - RX-300 2002 года и RX-330 2005 года выпуска.