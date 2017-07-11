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Министр финансов Швейцарии про КР: Наши страны схожи друг с другом

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ВБ

Алмазбек Атамбаев 10 июля принял Федерального советника, министра финансов Швейцарской Конфедерации Ули Маурера. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между Кыргызстаном и Швейцарией в торгово-экономической и инвестиционной сферах, отмечена важность продолжения последовательно развивающегося кыргызско-швейцарского диалога.

Ули Маурер поделился позитивными впечатлениями от Кыргызстана, отметил схожесть двух стран и высказался за активизацию двустороннего сотрудничества.

Кроме того, на встрече было уделено внимание проблемным вопросам сотрудничества Кыргызстана со Всемирным банком и Международным валютным фондом, касающимся выделения средств на поддержку бюджета страны. В частности была выражена озабоченность в связи с затягиванием в Жогорку Кенеше рассмотрения и принятия закона о введении НДС на зерно.

Алмазбек Атамбаев поблагодарил швейцарскую сторону за оказываемую поддержку реформ в различных сферах, нацеленных на продвижение демократии, в особенности за помощь в совершенствовании избирательного процесса. Глава государства отметил, что благодаря поддержке Кыргызстану удалось провести чистые и транспарентные парламентские выборы в 2015 году с использованием биометрических данных, что придает уверенности стране в подготовке к предстоящим президентским выборам.

URL: http://www.vb.kg/363063
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Швейцария
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Комментарии
Дениза Токоева
11.07.2017, 12:41
Карма: -39
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 55
Минусов: 94
Комментариев: 72

Надо бы наши спецслужбы к ним отправить, чтоб они изнутри изучили их методы, а далее применили бы к нашим, чтоб наконец-то искоренить коррупцию.

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