Министр финансов Швейцарии про КР: Наши страны схожи друг с другом

Алмазбек Атамбаев 10 июля принял Федерального советника, министра финансов Швейцарской Конфедерации Ули Маурера. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между Кыргызстаном и Швейцарией в торгово-экономической и инвестиционной сферах, отмечена важность продолжения последовательно развивающегося кыргызско-швейцарского диалога.

Ули Маурер поделился позитивными впечатлениями от Кыргызстана, отметил схожесть двух стран и высказался за активизацию двустороннего сотрудничества.

Кроме того, на встрече было уделено внимание проблемным вопросам сотрудничества Кыргызстана со Всемирным банком и Международным валютным фондом, касающимся выделения средств на поддержку бюджета страны. В частности была выражена озабоченность в связи с затягиванием в Жогорку Кенеше рассмотрения и принятия закона о введении НДС на зерно.

Алмазбек Атамбаев поблагодарил швейцарскую сторону за оказываемую поддержку реформ в различных сферах, нацеленных на продвижение демократии, в особенности за помощь в совершенствовании избирательного процесса. Глава государства отметил, что благодаря поддержке Кыргызстану удалось провести чистые и транспарентные парламентские выборы в 2015 году с использованием биометрических данных, что придает уверенности стране в подготовке к предстоящим президентским выборам.