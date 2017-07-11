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Итоги полугодия. Каковы итоги социально-экономического развития страны?

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Айдана Абдуваитова

Сегодня, 11 июля, Национальный статистический комитет представил итоги социально-экономического развития республики за первое полугодие текущего года.

Производство увеличилось

По данным Нацстаткома, по сравнению с первым полугодием прошлого года увеличились выпуск основных металлов в 1,5 раза, добыча металлических руд – в 4,4 раза, производство основных металлов – в 1,5 раза и нефтепродуктов – в 1,4 раза.

Увеличение производства пищевых продуктов обусловлено повышением переработки и консервирования фруктов и овощей в 1,8 раза, производства муки – на 30% и молочных продуктов – на 20%. Также увеличился выпуск мужской и женской одежды.

Объем инвестиций сократился

В первом полугодии в целом снизились инвестиции в промышленный сектор. Так, снизился объем инвестиций из Великобритании в геологоразведку, из Турции - в строительный бизнес, из Канады и Китая - в обрабатывающую промышленность, из России - в финансовый сектор.

Более 80% привлеченных инвестиций были направлены на строительство объектов по добыче полезных ископаемых, обеспечения электроэнергией, газом, транспортной деятельности, гостиниц и жилья.

В секторе услуг увеличились обороты оптовой и розничной торговли, ремонт автомобилей увеличился в среднем на 5%. Также во всех регионах вырос объем услуг гостиничного бизнеса, за исключением Нарынской области.

Продукты питания подорожали

В июне цены на продукты питания увеличились на 0,4%. При этом повышение цен отмечалось на пищевые продукты, алкогольные и безалкогольные напитки, табачные изделия. Цены на продовольственные товары, наоборот, незначительно снизились.

В первом полугодии уровень инфляции в потребительском секторе составил 2,8%. С начала года цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки выросли на 5,2%. При этом незначительно снизились цены на молочную продукцию, яйца, крупы. Отмечен значительный рост цен на картофель (почти в два раза), свежие овощи, свежее мясо.

Табачные изделия подорожали на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, алкогольные продукты, наоборот, несколько подешевели.

Самое большое подорожание продуктов питания отмечено в Таласской области.

Увеличился экспорт

Во внешней экономике республики есть положительная динамика. По сравнению с первым полугодием 2016 года экспортные поставки увеличились на 30%. Это обусловлено тем, что в этом году в стране больше производили и экспортировали мужскую и женскую одежду, сушеные фрукты, руду, концентраты золота и др. ценных металлов.

Объем импортных поступлений увеличился на 10% и составил $1 млрд. 614 млн. Больше всего в республику ввозили фармацевтическую продукцию, мучные кондитерские изделия, аппаратуру связи, искусственные ткани.

В то же время снизился ввоз частей и принадлежностей для автомобилей и тракторов на 7%, дорожной и строительной техники - на 58%, косметики – на 47%.

В рамках ЕАЭС объем взаимной торговли составил $874 млн. и по сравнению с прошлым годом вырос на 11%. Экспортные поставки повысились на 29%, импортные поступления – на 6,3%. Наибольшая доля торговли в ЕАЭС пришлась на Россию и Казахстан.

Население выезжает на заработки

По состоянию на июль численность населения КР составила 6 млн. 140 тыс. человек. В общей численности преобладают женщины. Численность работоспособного населения снизилась, что объясняется трудовой миграцией.

URL: http://www.vb.kg/363073
Теги:
бизнес, инвестиции, инфляция, население, Нацстатком
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По данным Нацстаткома, по сравнению с первым полугодием прошлого года увеличились выпуск основных металлов в 1,5 раза, добыча металлических руд – в 4,4 раза, производство основных металлов – в 1,5 раза и нефтепродуктов – в 1,4 раза.Увеличение производства пищевых продуктов обусловлено повышением переработки и консервирования фруктов и овощей в 1,8 раза, производства муки – на 30% и молочных продуктов – на 20%. Также увеличился выпуск мужской и женской одежды.

Вот это самое главное!

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