Бизнес-форум Кыргызстан – США: Товарооборот за 2016 год составил $154 млн

Сегодня, 11 июля, в Бишкеке открыл работу бизнес-форум Кыргызстан – США с участием представителей крупных американских компаний. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики КР.

На площадке встретились не только бизнесмены двух государств, особую заинтересованность в прямых иностранных инвестициях (ПИИ) проявляют и представители государственных органов республики.

В своей вступительной речи заместитель министра экономики КР Эльдар Абакиров заявил, что Кыргызстан придает большое значение сегодняшнему событию, и он надеется на то, что форум послужит эффективной площадкой для обмена мнениями по дальнейшему продвижению экономического взаимодействия КР и США, а также даст возможность обсудить перспективы установления взаимовыгодных деловых контактов между бизнес-кругами двух стран.

Говоря о торгово-экономическом сотрудничестве, чиновник сообщил, что за 3 месяца 2017 года объем поступлений ПИИ из США составил почти 13 млн. долларов США, что больше аналогичного периода 2016 года почти в 10 раз.

Наиболее приоритетными видами экономической деятельности для вложения инвестиций из США за последние 3 года стали сфера финансовой деятельности (67,3%), транспорт и связь (23,6%), деятельность гостиниц и ресторанов (5,9%).

Двусторонний товарооборот за 2016 год составил 154 млн. долларов США, увеличившись на 31 млн. долларов США по сравнению с 2015 годом (123,1 млн. долларов), что наглядно характеризует положительную динамику наращивания экономического сотрудничества двух стран, отметил Абакиров.