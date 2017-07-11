Погода
$ 69.45 - 69.65
€ 78.87 - 79.67

Арабская координационная группа профинансирует проекты в КР на $357 млн.

194  0
Айдана Абдуваитова

Сегодня, 11 июля, в Бишкеке в правительстве подписали итоговый протокол заседания третьего круглого стола Арабской координационной группы.

С кыргызской стороны протокол подписал первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев. Со стороны Арабской координационной группы протокол подписали представители Исламского банка развития, Саудовского фонда развития, Кувейтского фонда развития, Фонда ОПЕК и Катарского фонда развития.

Кыргызская сторона представила 23 приоритетных проекта на общую суму 631 млн. долларов, которые охватывают такие секторы, как здравоохранение, социальное обеспечение, водные и ирригационные вопросы, сельскохозяйственный, транспортный и энергетический секторы.

По словам Абулгазиева, из предложенных проектов арабская АКГ одобрила проекты на 357 млн. долларов. В сентябре ожидается визит представителей этих фондов для детальных переговоров с ответственными ведомствами КР.

В этот раз проекты были заранее подготовлены, прошли обсуждение в правительстве и направлены в представительства этих фондов.

По словам вице-президента Исламского банка развития Саеда Ага, Кыргызстан успешно практикует исламские принципы финансирования. Он добавил, что арабские фонды рассмотрят и остальные проекты кыргызской стороны.

"Встреча была успешной и плодотворной. Как упомянул вице-премьер-министр, по большинству проектов мы быстро пришли к соглашению. Это проекты на общую сумму 357 миллионов долларов. Это не означает, что по остальным проектам мы не согласны. Просто нам нужно ознакомиться с документами, обсудить их. В конце августа – сентябре эта работа будет завершена", - сказал Саед Ага.

Абулгазиев добавил, что все обсужденные проекты входят в комплекс программ в рамках проекта "Таза коом".

URL: http://www.vb.kg/363112
Теги:
инвестиции, правительство, Мухамметкалый Абулгазиев
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  