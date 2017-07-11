Арабская координационная группа профинансирует проекты в КР на $357 млн.

Сегодня, 11 июля, в Бишкеке в правительстве подписали итоговый протокол заседания третьего круглого стола Арабской координационной группы.

С кыргызской стороны протокол подписал первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев. Со стороны Арабской координационной группы протокол подписали представители Исламского банка развития, Саудовского фонда развития, Кувейтского фонда развития, Фонда ОПЕК и Катарского фонда развития.

Кыргызская сторона представила 23 приоритетных проекта на общую суму 631 млн. долларов, которые охватывают такие секторы, как здравоохранение, социальное обеспечение, водные и ирригационные вопросы, сельскохозяйственный, транспортный и энергетический секторы.

По словам Абулгазиева, из предложенных проектов арабская АКГ одобрила проекты на 357 млн. долларов. В сентябре ожидается визит представителей этих фондов для детальных переговоров с ответственными ведомствами КР.

В этот раз проекты были заранее подготовлены, прошли обсуждение в правительстве и направлены в представительства этих фондов.

По словам вице-президента Исламского банка развития Саеда Ага, Кыргызстан успешно практикует исламские принципы финансирования. Он добавил, что арабские фонды рассмотрят и остальные проекты кыргызской стороны.

"Встреча была успешной и плодотворной. Как упомянул вице-премьер-министр, по большинству проектов мы быстро пришли к соглашению. Это проекты на общую сумму 357 миллионов долларов. Это не означает, что по остальным проектам мы не согласны. Просто нам нужно ознакомиться с документами, обсудить их. В конце августа – сентябре эта работа будет завершена", - сказал Саед Ага.

Абулгазиев добавил, что все обсужденные проекты входят в комплекс программ в рамках проекта "Таза коом".