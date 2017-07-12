Кому президент вручил награды в госрезиденции "Ала-Арча" (список)

Сегодня, 12 июля, в государственной резиденции "Ала-Арча" состоялась церемония вручения государственных наград кыргызским деятелям за вклад в развитие социально-экономического, духовного и интеллектуального потенциала страны. В списке награжденных числится 141 фамилия, из них 132 человека были представлены к разным наградам. Номинантов поздравил лично Алмазбек Атамбаев.

Награждены орденом "Манас" II степени:

Базаркулов Мукаш Базаркулович - Народный учитель Кыргызской Республики, член Общественного экспертного совета по вопросам развития образования при президенте Кыргызской Республики; Джумабеков Сабырбек Артисбекович - директор Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии.

Награждены орденом "Манас" III степени:

Абдесов Нургалый - учитель кыргызского языка и литературы учебно-воспитательного комплекса "Школа здоровья и развития" № 66 г. Бишкек; Абдукаримов Махирахан - учитель математики средней школы №79 имени Чолпона Кара-Сууйского района Ошской области; Абдылдаев Эрлан Бекешович - министр иностранных дел Кыргызской Республики; Малаев Нимат - заведующий ЛОР-отделением Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии; Сооронов Омор - старший научный сотрудник Института языка и литературы имени Ч. Айтматова Национальной академии наук Кыргызской Республики, исследователь и переводчик историко-культурных ценностей кыргызского народа.

Награждены медалью "Даңк":

Адыбаев Кошойбек Джакыпович – активный участник Апрельской народной революции; Багышбеков Бузурман Кожомуратович – активный участник Апрельской народной революции, депутат Таласского городского кенеша; Жаманова Асылкүл Окошевна – активная участница Апрельской народной революции; Каримов Мирзохалим – писатель, публицист; Нурунбетов Балтахун Аттокурович – заведующий кафедрой общественных наук Ошского технологического университета имени М. Адышева; Рыскулова Айгуль Маратбековна – вице-мэр г. Бишкек; Рыскулова Бюбюсара Рахматовна – исполнительный директор общественного объединения "Кризисный центр "Сезим"; Сааданбеков Чоробек Идирисович – руководитель проекта по развитию и расширению кыргызской версии "Википедии", директор общественного фонда "Биздин мурас"; Хайбуллина Зульфира Шарафовна – общественный активист, волонтер.

Почетное звание "Народный художник Кыргызской Республики" получили:

Копотев Вячеслав Викторович – художник, специалист по геральдике; Ниязов Келдибек – артист Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова; Нургазиев Давлетбек Бакасович – артист, художественный руководитель Иссык-Кульского музыкально-драматического театра имени К. Жантөшева; Сапаралиев Алтынбек Рыскулович – эстрадный певец, член Союза театральных деятелей Кыргызской Республики; Шакеева Зейнеп – солистка-вокалистка оркестра народных инструментов имени К. Орозова при Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова.

Почетное звание "Заслуженный учитель Кыргызской Республики" присвоено:

Акуновой Анаркүл Курманбековне – учителю географии и биологии средней школы имени К. Уметалиева Тюпского района Иссык-Кульской области; Алыбаевой Айсалкын Бузурманкуловне – учителю английского языка средней школы Каныш-Кыя имени С. Байдөөлөтова Чаткальского района Джалал-Абадской области; Бекболиеву Джумакадыру Джашасыновичу – учителю географии средней школы имени К. Сыйданова Московского района Чуйской области; Бекмурзаевой Асылкан – учителю английского языка инновационной школы-гимназии №30 имени Ө. Атабековой Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области; Берикбаеву Сейдекмату – директору общеобразовательной средней школы имени Стрельникова Аламудунского района Чуйской области; Бондаревой Надежде Михайловне – учителю математики Новониколаевской средней школы-гимназии Жайылского района Чуйской области; Боронбаевой Замире Мукамбетовне – учителю географии общеобразовательной средней школы №88 г. Бишкек; Давлеталиевой Анар Мамырбековне – учителю биологии средней школы имени М. Чалданбаева Кара-Бууринского района Таласской области; Жунушалиевой Сыйнат – учителю кыргызского языка школы-гимназии имени Т. Турсунбаевой Жумгальского района Нарынской области; Кочкорову Атамырзе – учителю-воспитателю профессионального лицея № 69 Аксыйского района Джалал-Абадской области; Мадаминову Гапыру Маматкуловичу – директору экспериментальной школы-гимназии №3 Лейлекского района Баткенской области; Маматкулову Абдувахиду – учителю математики средней школы №12 имени А. Атамова Ала-Букинского района Джалал-Абадской области; Маматовой Гүлжан Нийматовне – учителю математики школы-гимназии №1 имени М. Бабкина г. Джалал-Абад; Матановой Свете Апендеевне – учителю кыргызского языка и литературы средней школы имени А.С. Пушкина Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области; Матураимовой Калбу Божоевне – учителю физики гимназии-интерната №14 имени А. Тангатарова Узгенского района Ошской области; Мухаровой Зубайде Лихузаевне – директору средней школы имени В. И. Ленина Ысык-Атинского района Чуйской области; Нуралиевой Мухаббат Кадыровне – учителю русского языка и литературы школы-гимназии №2 имени М. Саида Араванского района Ошской области; Омуркановой Шайргуль – учителю немецкого языка инновационной школы-гимназии №1 г. Каракол Иссык-Кульской области; Омуровой Канымжан Жусупбековне – директору учебно-воспитательного комплекса школы-гимназии №68 г. Бишкек; Рахматовой Сапияхан Ашировне – учителю кыргызского языка и литературы средней школы имени В. И. Ленина г. Баткен; Сайдилканову Орозали – директору авторской школы-гимназии Кара-Кулжинского района Ошской области; Турганбаевой Нуриле – учителю химии средней школы имени Ш. Рысмендеева Кочкорского района Нарынской области; Уваркину Евгению Васильевичу – директору средней школы №2 имени Р. Я. Рысаковой г. Талас; Федоровой Ирине Владимировне – учителю математики учебного комплекса авторской физико-математической школы-лицея №61 имени Е. Б. Якира г. Бишкек.

Почетное звание "Заслуженный работник образования Кыргызской Республики" присвоено:

Дербишевой Замире Касымбековне – заместителю директора Центра тюркской цивилизации, профессору Кыргызско-Турецкого университета "Манас"; Дюшеевой Гульмире Самтыевне – руководителю и преподавателю Центра кыргызского языка "Тил Клаб", старшему преподавателю Американского университета в Центральной Азии; Исмаиловой Светлане Робинзоновне – проректору по учебной работе Кыргызской национальной консерватории имени К. Молдобасанова; Кацеву Александру Самуиловичу – заведующему кафедрой международной журналистики Кыргызско-Российского Славянского университета имени Б. Н. Ельцина; Тойгонбаевой Шайымкүл Солтобаевне – директору детского сада "Умут" №71 г. Ош; Топоевой-Ставинской Батме Болоталиевне – начальнику управления "Кыргызтест" Национального центра тестирования Министерства образования и науки Кыргызской Республики.

Почетное звание "Заслуженный врач Кыргызской Республики" присвоено:

Абдирешеву Шамшидину Камчибековичу – директору Ноокенской районной территориальной больницы имени Ш. Суеркулова Джалал-Абадской области; Бабаджанову Нурмухамеду Джамаловичу – врачу-консультанту, неврологу отделения патологии перинатального периода Национального центра охраны материнства и детства; Джунушалиеву Кубанычбеку Кашымбековичу – заведующему отделением опухолей головы и шеи Национального центра онкологии; Калиевой Айгул Сабыралиевне – заведующей отделением неонатологии родильного дома №1 г. Бишкек; Койчуманову Айбеку Мааметовичу – врачу-хирургу отделения неотложной хирургии Национального хирургического центра; Маанаеву Токтобаю Исраиловичу – директору Иссык-Кульской областной объединенной больницы; Мукамбетову Сагымбеку Абдрахмановичу – заведующему отделом судебно-психиатрических экспертиз Республиканского центра психического здоровья Министерства здравоохранения Кыргызской Республики; Мусуралиеву Макенжану Субановичу – заведующему кафедрой акушерства и гинекологии №1 Кыргызской государственной медицинской академии имени И. К. Ахунбаева; Разаевой Мурзаим Арыновне – заведующей родильным отделением Ошской городской клинической больницы; Шамшиеву Абдилатипу Абдырахмановичу – директору Центра семейной медицины г. Ош.

Почетное звание "Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики" получили:

Ашимбаева Дильбар Абдакимовна - арт-директор Дома моды Dilbar; Гуцалов Владимир Александрович - директор Панфиловской районной детской школы искусств Чуйской области; Кыдыкбаев Бактыбек Бейшенбаевич - заведующий кафедрой духовых и ударных инструментов Кыргызской национальной консерватории имени К. Молдобасанова, основатель джазовой группы "Соленые орешки"; Мамаджанов Набиджан Ганижанович - директор Ошского государственного академического узбекского музыкально-драматического театра имени Бабура.[list] Почетное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Кыргызской Республики" присвоено: Авазканову Доолотбаю - председателю сельскохозяйственного производственного кооператива "Жайыл" Жайылского района Чуйской области; Асанову Карыпбеку - эксперту-консультанту по развитию аграрного сектора, председателю Наблюдательного совета семеноводческого кооператива "Мангел" Ак-Талинского района Нарынской области; Джаныбекову Аскарбеку Сапарбековичу - руководителю крестьянского хозяйства "Рейна-Кенч" Ак-Суйского района Иссык-Кульской области; Кадырову Сагынбаю Акуновичу - председателю сельскохозяйственного сервисного кооператива "Жениш-Нур" Джети-Огузского района Иссык-Кульской области; Казыбекову Алымбеку - члену крестьянского хозяйства "Калназар" Токтогульского района Джалал-Абадской области; Нурдинову Алишеру Ураимовичу - председателю сельскохозяйственного призводственного семеноводческого кооператива "Кок-Жар" Ноокатского района Ошской области. Почетное звание "Заслуженный работник государственной службы Кыргызской Республики" присвоено: Галютину Александру Алексеевичу - заместителю заведующего отделом регламента и делопроизводства аппарата правительства Кыргызской Республики; Сулаймановой Джаныл Дуйшеновне - заведующей отделом обработки и выпуска нормативных правовых актов аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

Почетную грамоту Кыргызской Республики вручили:

Абазбекову Роберту Сатибековичу - координатору по южному региону фонда "За международную толерантность", директору Баткенского областного филиала; Абдуллаеву Абдурахману - директору Центра семейной медицины "Барын" Ноокатского района Ошской области; Абдыкалыкову Жолдошбеку Турдубековичу - начальнику муниципального территориального управления №8 муниципальной администрации мэрии г. Бишкек по Октябрьскому административному району; Абдылдаеву Кадырбеку Камаловичу - учителю кыргызского языка и литературы школы-гимназии № 2 имени Т. Отунчиева Алайского района Ошской области; Абибовой Лоле Сабыровне - директору средней школы №27 имени Ю. А. Гагарина Сузакского района Джалал-Абадской области; Айманбетовой Бермет Абышовой - учителю русского языка и литературы средней школы №53 г. Бишкек; Айткуловой Накылай Зулпукааровне - учителю английского языка средней школы имени Эсенкелди уулу Максатбека Чон-Алайского района Ошской области; Алымкулову Асанбеку Качкыновичу - учителю труда средней школы имени Боогачы Ат-Башынского района Нарынской области; Анарбаеву Батму Алановну - учителю кыргызского языка и литературы средней школы "Бел-Орук" имени Г. Эргешова Ноокатского района Ошской области; Байгазиеву Айнуру Айдаровну - ответственному секретарю Ак-Башатского айыл окмоту Жайылского района Чуйской области; Бакирову Артуру Насипбековичу - директору Национального центра тестирования Министерства образования и науки Кыргызской Республики; Бегалиеву Асану - врачу анестезиологу-реаниматологу отделения реанимации Иссык-Кульской областной объединенной больницы; Бешкемпирову Гульсайру Сыйдалиевну - учителю биологии средней школы имени С. Дүйшөнбиева Манасского района Таласской области; Бочкареву Игорю Викторовичу - заведующему кафедрой "Электромеханика" Кыргызского государственного технического университета имени И. Раззакова; Гүлжигитовой Бурул Абдиразаковне - учителю математики средней школы Газ Баткенского района Баткенской области; Дадажанову Махаматибро Алимжановичу - руководителю аппарата Араванской районной государственной администрации Ошской области; Джакыбалиеву Курманбеку - учителю кыргызского языка и литературы средней школы имени Б. Солтоноева Кеминского района Чуйской области; Джексембиеву Орозбеку Джакишовичу - учителю математики средней школы имени А. Ракымова Ак-Суйского района Иссык-Кульской области; Жамантаевой Басбүбү Абдываповне - артистке хора Баткенского областного музыкального театра драмы имени А. Жайнакова; Жанбоеву Түгөлбаю Кадыкеевичу - акиму Нарынской районной государственной администрации Нарынской области; Жоодонбекову Асылбек Асановичу - координатору проекта "Жайлоодогу онугуу борборлору"; Искендерову Сусару - проректору по научным работам Бишкекского гуманитарного университета имени К. Карасаева; Какаеву Таалайкүл Сансызбаевну - учителю математики, информатики и вычислительной техники общеобразовательной средней школы Макмал №1 Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области; Камбарову Саткыну Аскаровну - учителю кыргызского языка и литературы средней школы №8 имени Т. Орозматова Ноокенского района Джалал-Абадской области; Касееву Мэри Беккуловну - эксперту сектора делопроизводства и контроля канцелярии аппарата президента Кыргызской Республики; Кузнецовой Татьяне Анатольевне - заместителю главы муниципальной администрации мэрии г. Бишкек по Октябрьскому административному району; Кулишевой Светлане Владимировне - учителю начальных классов средней школы №1 имени В. Ф. Маркова Чуйского района Чуйской области; Курманалиевой Жыпаркүл Кыдыралиевне - учителю биологии средней школы имени Жунуш уулу Жапара Джети-Огузского района Иссык-Кульской области; Малабаевой Айнур Абанасировне - учителю химии средней школы имени Тугол уулу Усупбека Нарынского района Нарынской области; Мамбетакуновой Гүлүйпу Токтомамбетовне - учителю музыки средней школы имени Э. Мейманова Ак-Талинского района Нарынской области; Мамбетову Сейдимару Талайбековичу - руководителю аппарата Бакай-Атинской районной государственной администрации Таласской области; Момуналиеву Алмазбеку Эсенбековичу - члену крестьянского хозяйства Жумгальского района Нарынской области; Мусаеву Айтбаю - начальнику Джалал-Абадского управления водоканала; Мырзаканову Каныбеку Орозбековичу - члену производственно-территориальной первичной организации общества с ограниченной ответственностью "Кантское учебно-производственное предприятие Кыргызского общества слепых и глухих", общественный активист; Өскөнбаевой Шарийпе Маленкуловне - учителю начальных классов средней школы имени Ж. Бөкөнбаева Токтогульского района Джалал- Абадской области; Панурову Денису Викторовичу - заведующему музыкальной частью Государственного национального русского театра драмы Кыргызской Республики имени Ч. Айтматова; Полотбекову Эрмекбаю Айтыкуловичу - руководителю аппарата Узгенской районной государственной администрации Ошской области; Поцкаровой Надежде Казимовне - директору средней школы имени Н. Крупской г. Ноокат Ошской области; Раманову Урали - заведующему отделом городского хозяйства и транспорта мэрии г. Ош; Рыскелдиеву Карыпбеку Айтпаевичу - учителю рисования общеобразовательной средней школы имени Ж. Алтымышбаева Тонского района Иссык-Кульской области; Рябовой Наталье Николаевне - учителю физики школы-гимназии №1 имени А.С. Пушкина г. Токмок Чуйской области; Садалиеву Улану Шейшенбековичу - главе Новопавловского айыл окмоту Сокулукского района Чуйской области; Сатарбаеву Турум Абдыкаимовну - директору, учителю кыргызского языка и литературы Новопавловской средней школы-гимназии Сокулукского района Чуйской области; Сатымкуловой Гульнару Музуровне - директоре средней школы им. Д. Дүйшөбаева Бакай-Атинского района Таласской области; Сейталиеву Расулбеку Азалиевичу - депутату Бургандинского айыльного кенеша Ноокенского района Джалал- Абадской области; Серкебаеву Кубанычу Исакуновичу - генеральному директору общества с ограниченной ответственностью "Баркад" г. Бишкек; Султанбекову Касымбеку Файзуллаевичу - руководителю фермерского хозяйства "Карабек" Кара-Суйского района Ошской области; Таджибаеву Малику Мирзаевне - преподавателю баяна/аккордеона и фортепиано Сумсарской детской художественно-творческой школы Чаткальского района Джалал-Абадской области; Ташеву Бавабеку Ергашевичу - первому вице-мэру г. Сулюкта Баткенской области; Токтогонову Нурбеку Туртемировичу - учителю информатики средней школы имени Р. Айдаралиева Таласского района Таласской области; Токтоевой Айчүрөк Кудайбердиевне - учителю географии и черчения школы имени 10 лет Кыргызстану Кадамжайского района Баткенской области; Токтомаметову Салиймакан - директору Ошской городской централизованной библиотеки; Токтосуновой Бурул Табышевне - старшему налогового инспектору Орюктинского айыл окмоту Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области; Топчубаева Алтымыша - учителю кыргызского языка и литературы комплекса школы-гимназии №87 имени Алайчы уулу Сыдыка Кара-Сууйского района Ошской области; Торокулову Калыбеку Жакановичу - помощнику руководителя малого молочного завода "АДС" Бакай-Атинского района Таласской области; Төлөмүшову Турсунали Пирмаматовичу - председателю сельскохозяйственного кооператива "Алыш-Дан" Баткенского района Баткенской области; Турдуманбетову Рысбеку Ташбековичу - руководителю племенного хозяйства "Ноорузбай" Тюпского района Иссык-Кульской области; Тыналиеву Бакыт Карыбековну - заместител председателя Высшей аттестационной комиссии Кыргызской Республики; Уралиеву Бакыту Орозбековичу - учителю истории средней школы имени К. Жумагулова Панфиловского района Чуйской области; Хохловой Надежде Георгиевне - активистке, волонтеру, журналисту; Челпакову Сабийру Мусилимовну - директору Национального центра детей и юношества "Сейтек"; Шерматову Ибрагиму - главе фермерского хозяйства "Ибрагим-максым" Араванского района Ошской области; Ыштыбаеву Клару Казаковну - учителю математики средней школы №8 имени Буйлаш уулу Арстанбека г. Нарын; Эшмамбетову Руслану Толоновичу - главе Барскоонского айыл окмоту Джети-Огузского района Иссык- Кульской области; обществу с ограниченной ответственностью "Каинды-Кант" - Панфиловский район Чуйской области; открытому акционерному обществу "Келечек" - г. Ош; обществу с ограниченной ответственностью "Кондитерский дом "Куликовский" - г. Бишкек; закрытому акционерному обществу "Шоро" - г. Бишкек.

Вместе с госнаградами президент вручил по 10 тысяч сомов всем награжденным. Средства были выделены из Президентского фонда социальной защиты и поддержки.