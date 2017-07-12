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Кому президент вручил награды в госрезиденции "Ала-Арча" (список)

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Родион Решетов

Сегодня, 12 июля, в государственной резиденции "Ала-Арча" состоялась церемония вручения государственных наград кыргызским деятелям за вклад в развитие социально-экономического, духовного и интеллектуального потенциала страны. В списке награжденных числится 141 фамилия, из них 132 человека были представлены к разным наградам. Номинантов поздравил лично Алмазбек Атамбаев.

Награждены орденом "Манас" II степени:

  1. Базаркулов Мукаш Базаркулович - Народный учитель Кыргызской Республики, член Общественного экспертного совета по вопросам развития образования при президенте Кыргызской Республики;
  2. Джумабеков Сабырбек Артисбекович - директор Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии.

Награждены орденом "Манас" III степени:

  1. Абдесов Нургалый - учитель кыргызского языка и литературы учебно-воспитательного комплекса "Школа здоровья и развития" № 66 г. Бишкек;
  2. Абдукаримов Махирахан - учитель математики средней школы №79 имени Чолпона Кара-Сууйского района Ошской области;
  3. Абдылдаев Эрлан Бекешович - министр иностранных дел Кыргызской Республики;
  4. Малаев Нимат - заведующий ЛОР-отделением Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии;
  5. Сооронов Омор - старший научный сотрудник Института языка и литературы имени Ч. Айтматова Национальной академии наук Кыргызской Республики, исследователь и переводчик историко-культурных ценностей кыргызского народа.

Награждены медалью "Даңк":

  1. Адыбаев Кошойбек Джакыпович – активный участник Апрельской народной революции;
  2. Багышбеков Бузурман Кожомуратович – активный участник Апрельской народной революции, депутат Таласского городского кенеша;
  3. Жаманова Асылкүл Окошевна – активная участница Апрельской народной революции;
  4. Каримов Мирзохалим – писатель, публицист;
  5. Нурунбетов Балтахун Аттокурович – заведующий кафедрой общественных наук Ошского технологического университета имени М. Адышева;
  6. Рыскулова Айгуль Маратбековна – вице-мэр г. Бишкек;
  7. Рыскулова Бюбюсара Рахматовна – исполнительный директор общественного объединения "Кризисный центр "Сезим";
  8. Сааданбеков Чоробек Идирисович – руководитель проекта по развитию и расширению кыргызской версии "Википедии", директор общественного фонда "Биздин мурас";
  9. Хайбуллина Зульфира Шарафовна – общественный активист, волонтер.

Почетное звание "Народный художник Кыргызской Республики" получили:

  1. Копотев Вячеслав Викторович – художник, специалист по геральдике;
  2. Ниязов Келдибек – артист Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова;
  3. Нургазиев Давлетбек Бакасович – артист, художественный руководитель Иссык-Кульского музыкально-драматического театра имени К. Жантөшева;
  4. Сапаралиев Алтынбек Рыскулович – эстрадный певец, член Союза театральных деятелей Кыргызской Республики;
  5. Шакеева Зейнеп – солистка-вокалистка оркестра народных инструментов имени К. Орозова при Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова.

Почетное звание "Заслуженный учитель Кыргызской Республики" присвоено:

  1. Акуновой Анаркүл Курманбековне – учителю географии и биологии средней школы имени К. Уметалиева Тюпского района Иссык-Кульской области;
  2. Алыбаевой Айсалкын Бузурманкуловне – учителю английского языка средней школы Каныш-Кыя имени С. Байдөөлөтова Чаткальского района Джалал-Абадской области;
  3. Бекболиеву Джумакадыру Джашасыновичу – учителю географии средней школы имени К. Сыйданова Московского района Чуйской области;
  4. Бекмурзаевой Асылкан – учителю английского языка инновационной школы-гимназии №30 имени Ө. Атабековой Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области;
  5. Берикбаеву Сейдекмату – директору общеобразовательной средней школы имени Стрельникова Аламудунского района Чуйской области;
  6. Бондаревой Надежде Михайловне – учителю математики Новониколаевской средней школы-гимназии Жайылского района Чуйской области;
  7. Боронбаевой Замире Мукамбетовне – учителю географии общеобразовательной средней школы №88 г. Бишкек;
  8. Давлеталиевой Анар Мамырбековне – учителю биологии средней школы имени М. Чалданбаева Кара-Бууринского района Таласской области;
  9. Жунушалиевой Сыйнат – учителю кыргызского языка школы-гимназии имени Т. Турсунбаевой Жумгальского района Нарынской области;
  10. Кочкорову Атамырзе – учителю-воспитателю профессионального лицея № 69 Аксыйского района Джалал-Абадской области;
  11. Мадаминову Гапыру Маматкуловичу – директору экспериментальной школы-гимназии №3 Лейлекского района Баткенской области;
  12. Маматкулову Абдувахиду – учителю математики средней школы №12 имени А. Атамова Ала-Букинского района Джалал-Абадской области;
  13. Маматовой Гүлжан Нийматовне – учителю математики школы-гимназии №1 имени М. Бабкина г. Джалал-Абад;
  14. Матановой Свете Апендеевне – учителю кыргызского языка и литературы средней школы имени А.С. Пушкина Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области;
  15. Матураимовой Калбу Божоевне – учителю физики гимназии-интерната №14 имени А. Тангатарова Узгенского района Ошской области;
  16. Мухаровой Зубайде Лихузаевне – директору средней школы имени В. И. Ленина Ысык-Атинского района Чуйской области;
  17. Нуралиевой Мухаббат Кадыровне – учителю русского языка и литературы школы-гимназии №2 имени М. Саида Араванского района Ошской области;
  18. Омуркановой Шайргуль – учителю немецкого языка инновационной школы-гимназии №1 г. Каракол Иссык-Кульской области;
  19. Омуровой Канымжан Жусупбековне – директору учебно-воспитательного комплекса школы-гимназии №68 г. Бишкек;
  20. Рахматовой Сапияхан Ашировне – учителю кыргызского языка и литературы средней школы имени В. И. Ленина г. Баткен;
  21. Сайдилканову Орозали – директору авторской школы-гимназии Кара-Кулжинского района Ошской области;
  22. Турганбаевой Нуриле – учителю химии средней школы имени Ш. Рысмендеева Кочкорского района Нарынской области;
  23. Уваркину Евгению Васильевичу – директору средней школы №2 имени Р. Я. Рысаковой г. Талас;
  24. Федоровой Ирине Владимировне – учителю математики учебного комплекса авторской физико-математической школы-лицея №61 имени Е. Б. Якира г. Бишкек.

Почетное звание "Заслуженный работник образования Кыргызской Республики" присвоено:

  1. Дербишевой Замире Касымбековне – заместителю директора Центра тюркской цивилизации, профессору Кыргызско-Турецкого университета "Манас";
  2. Дюшеевой Гульмире Самтыевне – руководителю и преподавателю Центра кыргызского языка "Тил Клаб", старшему преподавателю Американского университета в Центральной Азии;
  3. Исмаиловой Светлане Робинзоновне – проректору по учебной работе Кыргызской национальной консерватории имени К. Молдобасанова;
  4. Кацеву Александру Самуиловичу – заведующему кафедрой международной журналистики Кыргызско-Российского Славянского университета имени Б. Н. Ельцина;
  5. Тойгонбаевой Шайымкүл Солтобаевне – директору детского сада "Умут" №71 г. Ош;
  6. Топоевой-Ставинской Батме Болоталиевне – начальнику управления "Кыргызтест" Национального центра тестирования Министерства образования и науки Кыргызской Республики.

Почетное звание "Заслуженный врач Кыргызской Республики" присвоено:

  1. Абдирешеву Шамшидину Камчибековичу – директору Ноокенской районной территориальной больницы имени Ш. Суеркулова Джалал-Абадской области;
  2. Бабаджанову Нурмухамеду Джамаловичу – врачу-консультанту, неврологу отделения патологии перинатального периода Национального центра охраны материнства и детства;
  3. Джунушалиеву Кубанычбеку Кашымбековичу – заведующему отделением опухолей головы и шеи Национального центра онкологии;
  4. Калиевой Айгул Сабыралиевне – заведующей отделением неонатологии родильного дома №1 г. Бишкек;
  5. Койчуманову Айбеку Мааметовичу – врачу-хирургу отделения неотложной хирургии Национального хирургического центра;
  6. Маанаеву Токтобаю Исраиловичу – директору Иссык-Кульской областной объединенной больницы;
  7. Мукамбетову Сагымбеку Абдрахмановичу – заведующему отделом судебно-психиатрических экспертиз Республиканского центра психического здоровья Министерства здравоохранения Кыргызской Республики;
  8. Мусуралиеву Макенжану Субановичу – заведующему кафедрой акушерства и гинекологии №1 Кыргызской государственной медицинской академии имени И. К. Ахунбаева;
  9. Разаевой Мурзаим Арыновне – заведующей родильным отделением Ошской городской клинической больницы;
  10. Шамшиеву Абдилатипу Абдырахмановичу – директору Центра семейной медицины г. Ош.

Почетное звание "Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики" получили:

  1. Ашимбаева Дильбар Абдакимовна - арт-директор Дома моды Dilbar;
  2. Гуцалов Владимир Александрович - директор Панфиловской районной детской школы искусств Чуйской области;
  3. Кыдыкбаев Бактыбек Бейшенбаевич - заведующий кафедрой духовых и ударных инструментов Кыргызской национальной консерватории имени К. Молдобасанова, основатель джазовой группы "Соленые орешки";
  4. Мамаджанов Набиджан Ганижанович - директор Ошского государственного академического узбекского музыкально-драматического театра имени Бабура.[list]
  5. Почетное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Кыргызской Республики" присвоено:
  6. Авазканову Доолотбаю - председателю сельскохозяйственного производственного кооператива "Жайыл" Жайылского района Чуйской области;
  7. Асанову Карыпбеку - эксперту-консультанту по развитию аграрного сектора, председателю Наблюдательного совета семеноводческого кооператива "Мангел" Ак-Талинского района Нарынской области;
  8. Джаныбекову Аскарбеку Сапарбековичу - руководителю крестьянского хозяйства "Рейна-Кенч" Ак-Суйского района Иссык-Кульской области;
  9. Кадырову Сагынбаю Акуновичу - председателю сельскохозяйственного сервисного кооператива "Жениш-Нур" Джети-Огузского района Иссык-Кульской области;
  10. Казыбекову Алымбеку - члену крестьянского хозяйства "Калназар" Токтогульского района Джалал-Абадской области;
  11. Нурдинову Алишеру Ураимовичу - председателю сельскохозяйственного призводственного семеноводческого кооператива "Кок-Жар" Ноокатского района Ошской области.
  12. Почетное звание "Заслуженный работник государственной службы Кыргызской Республики" присвоено:
  13. Галютину Александру Алексеевичу - заместителю заведующего отделом регламента и делопроизводства аппарата правительства Кыргызской Республики;
  14. Сулаймановой Джаныл Дуйшеновне - заведующей отделом обработки и выпуска нормативных правовых актов аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

Почетную грамоту Кыргызской Республики вручили:

  1. Абазбекову Роберту Сатибековичу - координатору по южному региону фонда "За международную толерантность", директору Баткенского областного филиала;
  2. Абдуллаеву Абдурахману - директору Центра семейной медицины "Барын" Ноокатского района Ошской области;
  3. Абдыкалыкову Жолдошбеку Турдубековичу - начальнику муниципального территориального управления №8 муниципальной администрации мэрии г. Бишкек по Октябрьскому административному району;
  4. Абдылдаеву Кадырбеку Камаловичу - учителю кыргызского языка и литературы школы-гимназии № 2 имени Т. Отунчиева Алайского района Ошской области;
  5. Абибовой Лоле Сабыровне - директору средней школы №27 имени Ю. А. Гагарина Сузакского района Джалал-Абадской области;
  6. Айманбетовой Бермет Абышовой - учителю русского языка и литературы средней школы №53 г. Бишкек;
  7. Айткуловой Накылай Зулпукааровне - учителю английского языка средней школы имени Эсенкелди уулу Максатбека Чон-Алайского района Ошской области;
  8. Алымкулову Асанбеку Качкыновичу - учителю труда средней школы имени Боогачы Ат-Башынского района Нарынской области;
  9. Анарбаеву Батму Алановну - учителю кыргызского языка и литературы средней школы "Бел-Орук" имени Г. Эргешова Ноокатского района Ошской области;
  10. Байгазиеву Айнуру Айдаровну - ответственному секретарю Ак-Башатского айыл окмоту Жайылского района Чуйской области;
  11. Бакирову Артуру Насипбековичу - директору Национального центра тестирования Министерства образования и науки Кыргызской Республики;
  12. Бегалиеву Асану - врачу анестезиологу-реаниматологу отделения реанимации Иссык-Кульской областной объединенной больницы;
  13. Бешкемпирову Гульсайру Сыйдалиевну - учителю биологии средней школы имени С. Дүйшөнбиева Манасского района Таласской области;
  14. Бочкареву Игорю Викторовичу - заведующему кафедрой "Электромеханика" Кыргызского государственного технического университета имени И. Раззакова;
  15. Гүлжигитовой Бурул Абдиразаковне - учителю математики средней школы Газ Баткенского района Баткенской области;
  16. Дадажанову Махаматибро Алимжановичу - руководителю аппарата Араванской районной государственной администрации Ошской области;
  17. Джакыбалиеву Курманбеку - учителю кыргызского языка и литературы средней школы имени Б. Солтоноева Кеминского района Чуйской области;
  18. Джексембиеву Орозбеку Джакишовичу - учителю математики средней школы имени А. Ракымова Ак-Суйского района Иссык-Кульской области;
  19. Жамантаевой Басбүбү Абдываповне - артистке хора Баткенского областного музыкального театра драмы имени А. Жайнакова;
  20. Жанбоеву Түгөлбаю Кадыкеевичу - акиму Нарынской районной государственной администрации Нарынской области;
  21. Жоодонбекову Асылбек Асановичу - координатору проекта "Жайлоодогу онугуу борборлору";
  22. Искендерову Сусару - проректору по научным работам Бишкекского гуманитарного университета имени К. Карасаева;
  23. Какаеву Таалайкүл Сансызбаевну - учителю математики, информатики и вычислительной техники общеобразовательной средней школы Макмал №1 Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области;
  24. Камбарову Саткыну Аскаровну - учителю кыргызского языка и литературы средней школы №8 имени Т. Орозматова Ноокенского района Джалал-Абадской области;
  25. Касееву Мэри Беккуловну - эксперту сектора делопроизводства и контроля канцелярии аппарата президента Кыргызской Республики;
  26. Кузнецовой Татьяне Анатольевне - заместителю главы муниципальной администрации мэрии г. Бишкек по Октябрьскому административному району;
  27. Кулишевой Светлане Владимировне - учителю начальных классов средней школы №1 имени В. Ф. Маркова Чуйского района Чуйской области;
  28. Курманалиевой Жыпаркүл Кыдыралиевне - учителю биологии средней школы имени Жунуш уулу Жапара Джети-Огузского района Иссык-Кульской области;
  29. Малабаевой Айнур Абанасировне - учителю химии средней школы имени Тугол уулу Усупбека Нарынского района Нарынской области;
  30. Мамбетакуновой Гүлүйпу Токтомамбетовне - учителю музыки средней школы имени Э. Мейманова Ак-Талинского района Нарынской области;
  31. Мамбетову Сейдимару Талайбековичу - руководителю аппарата Бакай-Атинской районной государственной администрации Таласской области;
  32. Момуналиеву Алмазбеку Эсенбековичу - члену крестьянского хозяйства Жумгальского района Нарынской области;
  33. Мусаеву Айтбаю - начальнику Джалал-Абадского управления водоканала;
  34. Мырзаканову Каныбеку Орозбековичу - члену производственно-территориальной первичной организации общества с ограниченной ответственностью "Кантское учебно-производственное предприятие Кыргызского общества слепых и глухих", общественный активист;
  35. Өскөнбаевой Шарийпе Маленкуловне - учителю начальных классов средней школы имени Ж. Бөкөнбаева Токтогульского района Джалал- Абадской области;
  36. Панурову Денису Викторовичу - заведующему музыкальной частью Государственного национального русского театра драмы Кыргызской Республики имени Ч. Айтматова;
  37. Полотбекову Эрмекбаю Айтыкуловичу - руководителю аппарата Узгенской районной государственной администрации Ошской области;
  38. Поцкаровой Надежде Казимовне - директору средней школы имени Н. Крупской г. Ноокат Ошской области;
  39. Раманову Урали - заведующему отделом городского хозяйства и транспорта мэрии г. Ош;
  40. Рыскелдиеву Карыпбеку Айтпаевичу - учителю рисования общеобразовательной средней школы имени Ж. Алтымышбаева Тонского района Иссык-Кульской области;
  41. Рябовой Наталье Николаевне - учителю физики школы-гимназии №1 имени А.С. Пушкина г. Токмок Чуйской области;
  42. Садалиеву Улану Шейшенбековичу - главе Новопавловского айыл окмоту Сокулукского района Чуйской области;
  43. Сатарбаеву Турум Абдыкаимовну - директору, учителю кыргызского языка и литературы Новопавловской средней школы-гимназии Сокулукского района Чуйской области;
  44. Сатымкуловой Гульнару Музуровне - директоре средней школы им. Д. Дүйшөбаева Бакай-Атинского района Таласской области;
  45. Сейталиеву Расулбеку Азалиевичу - депутату Бургандинского айыльного кенеша Ноокенского района Джалал- Абадской области;
  46. Серкебаеву Кубанычу Исакуновичу - генеральному директору общества с ограниченной ответственностью "Баркад" г. Бишкек;
  47. Султанбекову Касымбеку Файзуллаевичу - руководителю фермерского хозяйства "Карабек" Кара-Суйского района Ошской области;
  48. Таджибаеву Малику Мирзаевне - преподавателю баяна/аккордеона и фортепиано Сумсарской детской художественно-творческой школы Чаткальского района Джалал-Абадской области;
  49. Ташеву Бавабеку Ергашевичу - первому вице-мэру г. Сулюкта Баткенской области;
  50. Токтогонову Нурбеку Туртемировичу - учителю информатики средней школы имени Р. Айдаралиева Таласского района Таласской области;
  51. Токтоевой Айчүрөк Кудайбердиевне - учителю географии и черчения школы имени 10 лет Кыргызстану Кадамжайского района Баткенской области;
  52. Токтомаметову Салиймакан - директору Ошской городской централизованной библиотеки;
  53. Токтосуновой Бурул Табышевне - старшему налогового инспектору Орюктинского айыл окмоту Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области;
  54. Топчубаева Алтымыша - учителю кыргызского языка и литературы комплекса школы-гимназии №87 имени Алайчы уулу Сыдыка Кара-Сууйского района Ошской области;
  55. Торокулову Калыбеку Жакановичу - помощнику руководителя малого молочного завода "АДС" Бакай-Атинского района Таласской области;
  56. Төлөмүшову Турсунали Пирмаматовичу - председателю сельскохозяйственного кооператива "Алыш-Дан" Баткенского района Баткенской области;
  57. Турдуманбетову Рысбеку Ташбековичу - руководителю племенного хозяйства "Ноорузбай" Тюпского района Иссык-Кульской области;
  58. Тыналиеву Бакыт Карыбековну - заместител председателя Высшей аттестационной комиссии Кыргызской Республики;
  59. Уралиеву Бакыту Орозбековичу - учителю истории средней школы имени К. Жумагулова Панфиловского района Чуйской области;
  60. Хохловой Надежде Георгиевне - активистке, волонтеру, журналисту;
  61. Челпакову Сабийру Мусилимовну - директору Национального центра детей и юношества "Сейтек";
  62. Шерматову Ибрагиму - главе фермерского хозяйства "Ибрагим-максым" Араванского района Ошской области;
  63. Ыштыбаеву Клару Казаковну - учителю математики средней школы №8 имени Буйлаш уулу Арстанбека г. Нарын;
  64. Эшмамбетову Руслану Толоновичу - главе Барскоонского айыл окмоту Джети-Огузского района Иссык- Кульской области;
  65. обществу с ограниченной ответственностью "Каинды-Кант" - Панфиловский район Чуйской области;
  66. открытому акционерному обществу "Келечек" - г. Ош;
  67. обществу с ограниченной ответственностью "Кондитерский дом "Куликовский" - г. Бишкек;
  68. закрытому акционерному обществу "Шоро" - г. Бишкек.

Вместе с госнаградами президент вручил по 10 тысяч сомов всем награжденным. Средства были выделены из Президентского фонда социальной защиты и поддержки.

URL: http://www.vb.kg/363165
Теги:
Алмазбек Атамбаев, награда, образование, президент, сельское хозяйство, культура
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Комментарии
Мурат
12.07.2017, 17:17

Зейнеп Шаакеева и Алтынбек Сапаралиев художники?

0
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