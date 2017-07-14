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Для убыточного Хайдарканского ртутного комбината нашли инвестора

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Айдана Абдуваитова

Привлечен инвестор в ОАО "Хайдарканское ртутное акционерное общество". Об этом сообщили в Фонде управления госимуществом.

Стратегическое акционерное общество "Хайдарканское ртутное акционерное общество", в котором 99,98% акций принадлежат государству, остро нуждается в привлечении инвестиций в связи с тем, что в июне 2009 года на шахте "Вспомогательная" произошла авария 1-ой категории, которая привела к затоплению пяти рудных горизонтов.

Для стабилизации и дальнейшего своего развития компания совместно с ФУГИ привлекла инвестора. Им стала отечественная компания ОсОО "Север Сталь".

На сегодняшний день между ОАО "Хайдарканское ртутное акционерное общество" и инвестором заключен договор о совместной деятельности.

В связи с привлечением инвестора ожидаются возобновление производства, создание новых рабочих мест, модернизация обогатительной фабрики и пополнение местного бюджета.

Напомним, это предприятие является крупнейшим ртутным комбинатом и работает с 1941 года. После распада СССР комбинат лишился многих каналов сбыта, а также доступа к дешевой энергии. Годовое производство ртути снизилось, и предприятие было объявлено банкротом. В 2000-е годы комбинат получал поддержку от Всемирного банка в рамках программы приватизации и структурной перестройки. Тогда удалось восстановить конкурентоспособность комбината, увеличив производство, но объект так и не был приватизирован. В последующем комбинат пережил кризис и функционировал в отсутствие государственных субсидий. По итогам прошлого года показатели рентабельности активов компании составили (-16%).

URL: http://www.vb.kg/363256
Теги:
инвестиции, промышленность
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