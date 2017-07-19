Парламент рассмотрит любопытный законопроект по раздаче пустырей под оазисы

После того как парламент КР выйдет из каникул, у законодателей продолжится работа по рассмотрению любопытного законопроекта. Документ направлен на то, чтобы предоставить фермерам возможность осваивать так называемые малопродуктивные земельные участки и запускать их в сельскохозяйственный оборот.

По сообщению инициаторов данного предложения, в Кыргызстане, по статистике, находится около полумиллиона гектаров неплодородных земель, которые не подлежат освоению. Однако с развитием современных технологий даже из безжизненных пустырей можно сделать цветущие оазисы. К тому же поля, усыпанные огромными камнями, не нужно очищать от валунов, в итоге земля работает.

Также есть предложение о том, чтобы малоэффективные поля, не приносящие хорошего урожая, также отдавать в аренду и засаживать их плодовыми деревьями.

Стоит отметить, что схожие проекты по применению технологий уже начинают функционировать на некоторых частных участках в Иссык-Кульской области.

"Сейчас агротехнические приемы позволяют на таких территориях совершать посадку яблонь, груш и других плодовых культур. Если раньше облагородить такие земли было невозможно, то сейчас это вполне реально", - рассказал "ВБ" правовой эксперт партнерской сети "Ларк" Талант Солтобеков.

Согласно проекту, предлагается выкапывать ямы под саженцы глубиной 60 сантиметров и удобрять почву, а также установить капельное орошение. Солтобеков уверен, если будет освоен хотя бы 1% этих земель, ВВП КР значительно вырастет. Так как плодовые деревья в Кыргызстане – очень рентабельное дело.

"Наша инициатива заключается в том, чтобы дать возможность людям осваивать эти малопродуктивные участки. А затем уже сами фермеры будут применять различные агротехнические приемы и капельное орошение. У нас уже есть госпрограмма по устойчивому развитию Кыргызстана, в ней заложено, что государство намерено вовлекать в сельскохозяйственный оборот до 10 тысяч гектаров земли. Но программа, к сожалению, никак не подкреплена, и государство ничего особо не делает", - сказал Солтобеков.

Сейчас планируется предоставлять фермерам участки в аренду сроком на пять лет. И если в течение этого периода времени они выполнят свои обязательства и действительно освоят земли, а также вовлекут их в сельскохозяйственный оборот, то предусматривается передача облагороженной территории в их частную собственность.

По сообщению инициаторов законопроекта, уже были проведены общественные слушания. И многие дыйкане поддержали инициативу.

В экономическом аспекте здесь также намечаются плюсы для местных бюджетов. Ведь при освоении малопродуктивных пастбищных участков увеличиваются поступления в казну. Так, предположительно поступления в виде земельного налога выросли бы в 15 раз.

Например, если средняя ставка земельного налога за 1 га пастбища равна 12 сомам, то за многолетние насаждения она равна 205 сомам за ту же площадь. И если представить, что в одном селе будут освоены около тысячи гектаров малопродуктивных пастбищ, то налоговая база увеличится сразу на 205 000 сомов. Тогда как сейчас максимально поступает земельного налога в размере 12 000 сомов.

Но не будут ли под "крышей" этого законопроекта "проворачиваться" махинации с землей? На самом деле нет, считает эксперт. При разработке законопроекта предусматривались разные возможности предпринимателей. Главным пунктом является указание о постоянном сохранении целевого назначения.

"Предусматривается, чтобы предоставление земельных участков не было хаотичным. Мы предлагаем, чтобы освоение происходило на основе проекта, который будет утвержден полномочным органом. В проекте будет указано, какие агротехнические приемы будут использоваться, какие ирригационные сети, какие суммы. Если все обязательства будут выполнены, то фермер сможет ходатайствовать о предоставлении малопродуктивного участка в свою собственность", - говорит Солтобеков.

Если же арендатор не сможет облагородить доверенную ему территорию, у него ее заберут. Плюс ко всему на фермера будут наложены штраф за невыполнение своих обязательств и неустойка, которая будет зависеть от площади взятого участка. Кроме того, необходимо будет выплатить определенную сумму за упущенную выгоду.

Осуществлять контроль за освоением земель будут районная администрация и органы местного самоуправления. Стоит отметить, что государство при таком раскладе всегда останется в выигрыше, так как оно выделяет только пустырь, который в любом случае принесет доход госказне. А вот фермерам, прежде чем начинать заниматься садоводством на таких участках, нужно будет тщательно взвесить все "за" и "против".