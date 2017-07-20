Алмазбек Атамбаев встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым

Алмазбек Атамбаев сегодня, 20 июля, встретился с президентом Республики Татарстан РФ Рустамом Миннихановым, прибывшим в Кыргызстан с рабочим визитом для участия в работе международного форума "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи", что проходит в Бишкеке. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы Кыргызской Республики.

В ходе встречи президент КР тепло поприветствовал гостя, поблагодарив его за приезд в Кыргызстан и участие в работе симпозиума.

В свою очередь Рустам Минниханов поблагодарил Алмазбека Атамбаева за состоявшийся накануне визит в Татарстан в рамках государственного визита в Российскую Федерацию, где состоялись очень плодотворные переговоры.

Высокопоставленный гость также выразил признательность за приглашение на форум "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи", отметив, что это очень важное и содержательное мероприятие. "Мы все задумываемся о сохранении языка, культуры, истории. Эти вопросы очень актуальны сегодня, они заслуживают нашего особого внимания", - сказал он.

На встрече были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества между Кыргызстаном и Татарстаном в рамках многоплановых кыргызско-российских отношений.