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Алмазбек Атамбаев встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым

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ВБ

Алмазбек Атамбаев сегодня, 20 июля, встретился с президентом Республики Татарстан РФ Рустамом Миннихановым, прибывшим в Кыргызстан с рабочим визитом для участия в работе международного форума "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи", что проходит в Бишкеке. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы Кыргызской Республики.

В ходе встречи президент КР тепло поприветствовал гостя, поблагодарив его за приезд в Кыргызстан и участие в работе симпозиума.

В свою очередь Рустам Минниханов поблагодарил Алмазбека Атамбаева за состоявшийся накануне визит в Татарстан в рамках государственного визита в Российскую Федерацию, где состоялись очень плодотворные переговоры.

Высокопоставленный гость также выразил признательность за приглашение на форум "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи", отметив, что это очень важное и содержательное мероприятие. "Мы все задумываемся о сохранении языка, культуры, истории. Эти вопросы очень актуальны сегодня, они заслуживают нашего особого внимания", - сказал он.

На встрече были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества между Кыргызстаном и Татарстаном в рамках многоплановых кыргызско-российских отношений.

URL: http://www.vb.kg/363568
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Россия
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Комментарии
Медер Айбекович
20.07.2017, 13:55
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Сумма оценок комментариев
Плюсов: 52
Минусов: 79
Комментариев: 82

нашему президенту после ухода с поста надо бы возглавить МИД. Дипломат из него хороший.

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Касым Молдобаев
20.07.2017, 14:38
Карма: +113
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 187
Минусов: 74
Комментариев: 412

Вообще неплохо продвигаться все эти проекты по культурному обмену алтайских народов. Для туризма это хорошою Было бы здорово сделать Иссык-Куль местом отдыха всех народов восточной сибири.

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