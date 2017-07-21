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Премьер: В срок достроить школы, запретить поборы, обеспечить учебниками

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ВБ

В срок достроить школы, запретить поборы, обеспечить школьников учебниками и Интернетом – такие приоритеты подготовки к новому учебному году обозначил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, сообщает пресс-служба правительства КР.

Своевременное завершение строительства и ремонта школ в регионах, пострадавших от стихийных бедствий, – одна из главных задач в рамках подготовки к новому учебному году. Об этом заявил глава кабмина сегодня, 21 июля, на рабочем совещании по подготовке к новому учебному году.

Актуальными проблемами также остаются обеспечение школ учебниками и доступом к Интернету. Премьер-министр обратил также внимание на жалобы родителей, связанные с незаконными поборами в детских садах и школах.

Министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева проинформировала о ходе подготовки к новому учебному году. Для этих целей были образованы две рабочие группы. Они выезжают в регионы, изучают ситуацию на местах, решают проблемы.

Касаясь вопроса обеспечения школ учебниками, Кудайбердиева сообщила о значительном пополнении электронного депозитария. На сегодняшний день там в электронном формате размещены 306 учебников, все они находятся в свободном доступе. Два года назад в депозитарии было только 36 учебных пособий. Общая обеспеченность школ учебниками составляет 83%. Разработана новая учебная программа, которая предусматривает введение ежедневных уроков по английскому языку.

Министр подчеркнула, что в связи с увеличением средней зарплаты учителей значительно сократился дефицит кадров. На сегодня по республике насчитывается 79 708 учителей, вакантным остается всего 401 место. Три года назад в школах не хватало 3000 преподавателей.

Кудайбердиева добавила, что незаконные поборы в школах и детских садах в целом наблюдаются в Бишкеке. В связи с этим ведется тесная работа со столичным муниципалитетом. Был издан соответствующий приказ мэра города Бишкек, руководители всех образовательных учреждений получили уведомление о запрете требовать с родителей вступительный взнос и заниматься незаконным сбором средств.

В свою очередь статс-секретарь Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самат Борубаев сообщил, что в пострадавших от стихийных бедствий зонах Чон-Алайского и Узгенского районов Ошской области начато строительство социальных объектов. Уже залиты фундаменты, ведется работа по обеспечению данных участков питьевой водой. Строительство школ в этих районах завершится к ноябрю 2017 года.

Сооронбай Жээнбеков поручил соответствующим госорганам оперативно и качественно выполнять задачи по организации нового учебного сезона 2017-2018 годов. В том числе без задержек выделить денежные средства из республиканского бюджета в сферу образования, в первую очередь на своевременное завершение строительства школ в регионах, пострадавших от стихийных бедствий.

URL: http://www.vb.kg/363636
Теги:
дети, образование, школа, Министерство образования, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Асель Бадыева
21.07.2017, 17:32
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Своевременное завершение строительства иремонта школ в регионах, пострадавших от стихийных бедствий, – одна из главных

задач в рамках подготовки к новому учебному году. Надеюсь чтоуспеют достроить. Вообще Правительство по руководством Жээнбекова очень

эффективно ведет работу по устранению последствий стихии. 

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