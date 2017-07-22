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Подписан Закон о финансовой помощи со стороны Казахстана в рамках ЕАЭС

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ВБ

Алмазбек Атамбаев подписал Закон КР "О ратификации Соглашения между правительством КР и правительством РК о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Данный документ включает в себя порядок предоставления помощи и контроля о техническом содействии в сумме 100 млн. долл. США в целях финансирования мероприятий "дорожной карты" по присоединению Кыргызской Республики к ЕАЭС.

Протокол о техническом содействии утверждает смету финансирования.

Реализация "дорожной карты" предусматривает выполнение в сжатые сроки большого объема работ по обустройству и техническому оснащению объектов таможенной инфраструктуры, модернизации испытательных лабораторий и других важных мероприятий, необходимых для присоединения Кыргызской Республики к Евразийскому экономическому союзу. Данные мероприятия кыргызская сторона не сможет осуществить без поддержки государств-членов ЕАЭС.

Протокол о внесении изменений и дополнения в Протокол о порядке предоставления помощи и контроля за ее использованием подразумевает упрощение процедуры в части предоставления помощи. Так, увеличена сумма сметы до 41 038 096 долл. США (ранее было подписано на 7 526 789 долл. США).

Согласно Соглашению и Протоколам помощь будет предоставляться в зависимости от согласованных смет для последующего финансирования.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Отдел информационной политики Аппарата Президента Кыргызской Республики

URL: http://www.vb.kg/363678
Теги:
Алмазбек Атамбаев, закон, Казахстан, ЕАЭС
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