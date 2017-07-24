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Неся дежурство на КПП, курсанты Военного института спасли утопающего

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ВБ

Курсанты Военного института ВС КР им. Героя Советского Союза генерал-лейтенанта К.Усенбекова спасли утопающего. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВС КР.

Инцидент произошел сегодня, 24 июля, в городе Бишкеке в районе 110-го квартала. По словам временно исполняющего обязанности заместителя начальника Военного института по работе с личным составом полковника Н. Ражапова, утром, примерно в 5.30 суточный наряд по КПП и патруль услышали крики о помощи. В то время курсант 3-го курса Аскар Жолматов, продвигаясь по маршруту движения поста, побежал в сторону моста через БЧК. Помощник дежурного по КПП курсант 3-го курса Семетей Сагынкулов и Жолматов, заметив мужчину, тонущего с восточной стороны БЧК (со стороны 110-го квартала), попытались его поймать под мостом, но так как было быстрое течение воды, им это не удалось.

Мужчина, ударившись головой о железный рельс, начал уходить под воду. В то время Жолматов побежал с северной стороны канала и прыгнул в воду. Доплыв до мужчины, курсант схватил утопающего и проплыл с ним примерно 50 метров. На берегу мужчину в бессознательном состоянии вытащили два курсанта. Ребята не растерялись и оказали пострадавшему первую медицинскую помощь.

Руководитель оперативной дежурной смены и указанные курсанты передали пострадавшего прибывшим медицинским работникам скорой помощи. Таким образом, в результате слаженной работы спасена человеческая жизнь при экстремальной ситуации.

URL: http://www.vb.kg/363743
Теги:
курсант, утопленник, Генеральный штаб
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    Комментарии
    А В Виктория
    24.07.2017, 17:17
    Карма: +21
    Сумма оценок комментариев
    Плюсов: 32
    Минусов: 11
    Комментариев: 139

    Молодцы парни! !! А вообще, каждый год кто нибудь падает в БЧК, может пора его оградить большим забором?

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