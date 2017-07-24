Сегодня: откровенно обо всем, курсанты спасли утопающего, знойная неделя

Откровенно обо всем. Президент Кыргызстана дал большую пресс-конференцию для журналистов и политологов. Глава государства подробно остановился на текущей общественно-политической ситуации, положении дел в экономике и внешней политике, а также силах, которые заинтересованы в раскачивании ситуации в Кыргызстане в преддверии выборов нового президента.

Безусловно, сегодня это было главное событие в республике и затмило собой все остальные. Вот, на наш взгляд, самые важные и красноречивые цитаты из выступления Алмазбека Атамбаева.

О возможных попытках дестабилизаци "Какие бы итоги выборов президента не были, главное, что мы гарантируем - чистый подсчет голосов. Некоторые, может, и будут продавать голоса. Значит, не всех еще разбудили. Но я гарантирую мирную передачу власти. Те же, кто будет раскачивать ситуацию, окажутся в одном месте и надолго. Вы мой характер знаете".

Об обилии кандидатов в президенты "Люди, которым место в тюрьме, пиарятся и в президенты идут. Думаю, и это пройдет. Страна и люди становятся другими. Нужно определиться для себя, потому что есть вещи, которые политикам прощать нельзя. Однодневная слава и шумиха не стоят судьбы народа и раскачки в стране".

Об уголовно преследуемых элементах, желающих участвовать в выборах из СИЗО "Абсурд какой-то пошел. Люди различного плана лишь бы на два с половиной месяца получить иммунитет претендуют на пост президента. Я хочу сказать откровенно, что разбирался с юристами. Есть конкретный закон: люди, находящиеся в местах лишения свободы, имеют активное избирательное право - то есть голосовать, а вот прецедентов с пассивным выдвижением не было. Я попросил все материалы передать в ЦИК".

О ситуации в СДПК с выдвижением кандидата в президенты "Чыныбай Акунович достаточно долго работал, был хорошим лидером фракции. Нет человека, который не ошибается. Когда СДПК искала кандидата, когда спрашивали у меня совета, я предложил провести соцопрос. Было проведено три опроса, в первом лидировал Сооронбай Жээнбеков, во втором - Сапар Исаков. Если человек не соглашается с решением съезда, то согласно уставу он должен выйти".

О новом правительстве "Премьер-министр сдаст свою должность после регистрации кандидатом в президенты. Тут разные обещают поднять экономику, но это неправда. Сейчас все полномочия в этом направлении у премьер-министра. В середине августа коалиция парламентского большинства выберет нового премьера и состав кабинета министров. Думаю, это правительство доработает до следующих парламентских выборов".

О Бакиеве младшем "Мы нашли ниточку и решение вопроса. Максим Бакиев получит там заслуженное наказание. Я не могу раскрывать государственный секрет. Но появился шанс и мы его не упустим. Для меня это один из самых важных вопросов, чтобы человек был наказан. Шел саботаж, мы даже видели, что во временном правительстве, когда кровь еще не успела остыть, думали продолжить дело Бакиева. У нас есть шанс, и думаю, Максим не сможет отвертеться".

Курсанты военного института спасли утопающего. Сегодня рано утром, примерно в 5.30 постовые услышали призывы о помощи, доносившиеся со стороны БЧК. Дежурные бросились к месту, откуда раздавались крики, и увидели тонущего мужчину. Один из учащихся военного вуза пытался вытащить из-под моста пострадавшего, но к этому моменту он уже потерял сознание. Пришлось нырять в воду и второму курсанту.

Постовые вытащили тонущего мужчину на берег, оказав ему первую помощь, вызвали на место бригаду скорой помощи. В Генеральном штабе Вооруженных сил Кыргызстана рассказали представителям средств массовой информации, что спасенный курсантами пострадавший находится в удовлетворительном состоянии.

Очередная смертельная авария. Шестилетний ребенок погиб в ДТП накануне на пригородной трассе в районе Теплых ключей. Водитель авто не справился с управлением, машина вылетела с трассы и оказалась в реке. Выбраться на берег смогли не все пострадавшие, маленького мальчика унесло течением. Тело малыша было найдено только на следующий день после трагедии.

По данным некоторых источников, в машине, которая упала в реку, находились супруги и их трое детей. Родителям удалось вытащить дочерей, мальчик выбраться уже не смог. В данный момент все пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии находятся в больнице. Назначены экспертизы для установления причин аварии, проводится расследование.

Нехватка питьевой воды. Мэрия Бишкека проведет серию рейдов по выявлению владельцев частных домостроений, которые поливают сады, огороды и приусадебные участки водой из-под крана. В связи с этим в системе в юго-западной части столицы наблюдается падение давления, что создает проблемы для стабильных поставок питьевой воды в многоэтажные дома.

По сведениям Бишкекводоканала, сейчас задействованы 35 резервных скважин на водозаборе Орто-Алыш и 5 скважин на водозаборе Баш-Кара-Суу, но даже это не решает возникших проблем. Сотрудники местных территориальных управлений совместно с активистами начали подворные обходы с целью выявления тех, кто использует питьевую воду для полива зеленых насаждений. На сегодняшний день в связи с создавшейся ситуацией от системы водоснабжения временно отключены 26 объектов - автомойки, бани и т.д.

Доллар продолжает скользить вниз по наклонной. За доллар в обменных бюро дают не более 68,2 сома. И нужно иметь в виду, что это лучший курс, в основной массе пунктов американскую валюту cкупают не дороже 68,00 – 68,15 сома. Продажи $ держатся в коридоре 68,40 – 68,60. Таким образом, уже последние две недели наблюдается устойчивая тенденция к существенному укреплению национальной валюты.

По мнению экспертов, повышенный спрос на сомы связан с сенными факторами, к ним можно отнести значительный приток иностранных туристов и наращивание объемов экспорта отечественной сельхозпродукции. Как считают аналитики, пока ситуация не требует вмешательства со стороны Национального банка, но он имеет все необходимые рычаги и резервы, чтобы сгладить скачки курса как в одну, так и в другую сторону.

Опять под 40 и без осадков. Синоптики прогнозируют жаркую и сухую погоду ближайшие три дня. По данным Кыргызгидромета, завтра в столице до +37 градусов, а в среду и четверг в Бишкеке в дневные часы столбики термометров будут подниматься до +38 градусов. По крайней мере до пятницы на горизонте не предвидится ни туч, ни облаков, поэтому горячее солнце будет палить беспрестанно.

Несколько иной прогноз погоды на ближайшие дни дается на сайте Gismeteo. По данным этого информационного ресурса, небольшой дождик может пролиться над Бишкеком даже сегодня вечером. Также, по сведениям зарубежных метеорологов, незначительные осадки в столице Кыргызстана ожидаются с четверга по воскресенье. В Gismeteo полагают, что на этой неделе температура воздуха в Бишкеке не будет подниматься выше +36 градусов. Посмотрим, чьи прогнозы точнее.