Сегодня: его оставили в СИЗО, свадьба пела и стреляла, благозвучие азана

Текебаеву нужно на экзамен, а он в тюрьме. Завтра по графику, установленному ЦИК, подсудимый по громкому коррупционному делу должен сдавать тест на знание государственного языка. Эта процедура обязательна для потенциальных кандидатов в президенты. Но проблема в том, что Текебаев официально не зарегистрирован и, следовательно, не обладает никакими исключительными правами или иммунитетом перед законом. Он находится под стражей в СИЗО. На судебных заседаниях содержится в клетке. Как же лидер "Ата-Мекена" пойдет на экзамен, возмутились его адвокаты и обратились к суду с ходатайством об обеспечении избирательных прав своего подзащитного.

Кстати, ЦИК не обязана думать за Текебаева, как он будет сдавать тесты, а Фемида должна рассматривать коррупционное дело, и сейчас суду никто не вправе указывать или диктовать - отпускать подсудимого или нет. Юристы обвиняемого во взяточничестве своими жалобами и отводами сами затянули процесс как минимум на месяц, а теперь заявляют об ущемлении избирательных прав. В итоге суд оставил Текебаева под арестом, и никто не знает, как теперь он будет сдавать экзамен на знание кыргызского, поэтому его сторонники пошли бузить к зданию ЦИК.

А в Центризбиркоме настаивают на том, что претендент на должность президента должен прибыть на тест самостоятельно. Нахождение в СИЗО не является уважительной причиной для отмены или переноса экзамена.

Массовая драка и стрельба. Свадьба под Кара-Балтой сначала пела и плясала, но завершилась она побоищем. В результате инцидента правоохранительными органами были задержаны 30 человек. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", у участников конфликта изъяты ружья и дубинки. После разбирательства в ИВС оставили двух человек, остальных отпустили.

Как рассказали источники в силовых структурах, в ночь на 23 июля в селе Степном гуляли свадьбу. На празднике в числе гостей оказались двое парней из соседней Алексеевки. По традиции в разгар веселья между представителями молодежи произошел конфликт, и оказавшиеся в меньшинстве были побиты. Обиженные уехали за подмогой и вернулись на трех машинах, полностью набитых экипированными и подготовленными молодчиками. Так гулянка и превратилась в массовую драку, участников которой пришлось усмирять милиции.

В Бишкеке новый прокурор. Сегодня стало известно, что на этот важный пост в надзорном ведомстве получил назначение Асан Кангельдиев. Ранее он работал начальником службы информации, общественных и международных связей Генеральной прокуратуры. Затем стал старшим прокурором Управления по надзору за исполнением законов ГП. С августа 2016 года - заместитель прокурора города Бишкек, советник юстиции первого класса.

Напомним, теперь уже бывший прокурор Бишкека Кубанычбек Бейшекеев на днях сложил свои полномочия добровольно в связи с выходом на пенсию. Ранее Бейшекеев представлял государственное обвинение в судах на процессе по коррупционному делу Омурбека Текебаева.

Смертельная высота. При восхождении на пик Ленина погиб известный российский альпинист Юрий Курмачев. По данным российских СМИ, трагедия произошла 23 июня, об обстоятельствах случившегося, как и о причинах смерти, ничего не сообщается. Известно, что тело альпиниста эвакуируют вниз с высоты 6 100 метров, спуск серьезно затрудняют плохие погодные условия.

Как рассказали журналистам коллеги покойного, Юрий Курмачев был опытным горовосходителем. Он штурмовал более 20 вершин-семитысячников, за что был удостоен звания "Снежный барс". До этого известный альпинист восемь раз покорял пик Ленина, девятое восхождение стало роковым. Юрию Курмачеву было 68 лет, до последнего времени он работал доцентом кафедры высшей математики Института математики и фундаментальной информатики Сибирского федерального университета в Красноярске.

Азан станет благозвучнее и тише. Духовное управление мусульман Кыргызстана разработало для мечетей новые правила, касающиеся призыва верующих на намаз. Муфтият дал указание имамам читать азан так, чтобы он был приятен на слух, при этом и громкость его звука должна быть снижена и в ночное время не должна превышать 40 децибел.

Ранее в государственные органы и муфтият поступали неоднократные жалобы от горожан, дома которых расположены рядом с мечетями. Бишкекчане писали о том, что по ночам их дети пугаются и плачут, а сами они не высыпаются. Теперь же, как надеются в ДУМК, азан будет звучать благозвучно, гармонично и не будет нарушать покой жильцов близлежащих домов.

Межконтинентальный заплыв. Пятеро кыргызстанцев стали участниками традиционного соревнования пловцов на проливе Босфор, соединяющем европейскую и азиатскую части Стамбула. Длина дистанции составляет 6,5 километра, а участие в этом престижном заплыве считается для спортсменов предметом особой гордости.

Представители Кыргызстана не вошли в число призеров, но как раз-таки к этим состязание вполне применимо определение "главное - не победа". Межконтинентальный заплыв через Босфор проводится в Стамбуле ежегодно с 1989 года. Он примечателен тем, что участники могут переплыть из Азии в Европу. Кстати, в этом году на дистанцию вышли 2 тыс. 338 спортсменов со всего мира.