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Кандидаты в президенты начали проходить тестирование по госязыку

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Айдана Абдуваитова

Сегодня, 26 июля, в главном корпусе КНУ им. Жусупа Баласагына началось тестирование кандидатов в президенты на знание госязыка.

Кандидаты разделены на группы. В первую вошли кандидаты, чьи кандидатуры были выдвинуты одними из первых - Назарбек Нышанов, Омурбек Текебаев, Темир Сариев и Арстанбек Абдылдаев. Каждый кандидат будет сдавать тест по отдельности по определенному графику.

Вопрос с явкой Омурбека Текебаева пока остается нерешенным.

Тестирование состоит из 4 субтестов: "чтение", "аудирование", "лексика-грамматика, письмо" и "говорение". Если кандидат набирает необходимый по тесту общий балл – это не менее 60% от суммы всех субтестов, ему выдается сертификат национальной комиссии по госязыку, подтверждающий владение государственным языком на уровне В2 (выше среднего). Если кандидат набирает менее 60%, ему выдается справка с указанием набранных баллов.

Если кандидат не согласен с результатам тестирования и оценкой комиссии, то он может подать жалобу в апелляционную комиссию в течение трех дней после оглашения результатов.

В Нацкомиссии по госязыку отметили, что это первая практика тестирования кандидатов в президенты. Ранее их знание госязыка проверяли на экзамене.

URL: http://www.vb.kg/363854
Теги:
выборы
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Комментарии
Тимур Байменов
26.07.2017, 11:17
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Вот как допускать на выборы вора и коррупционера? Давайте завтра будеи опираться на закон и допускать к выборам педофилов и террористов, не доказано же, поэтому имеет право, надо менять законы!!! 

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